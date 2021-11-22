وسط أزمة خانقة.. تونس تسعى للإسراع في تصفية أملاك حزب بن علي المصادرة

عيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية محمد الرقيق، مساء الاثنين، رئيسا جديدا للجنة تصفية أملاك حزب ”التجمع“ المنحل، وذلك في خطوة تستهدف الإسراع في بيع الأملاك المصادرة لحزب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وعيّن الوزير نور الدين عباس رئيسا جديدا للجنة تصفية أملاك حزب “التجمع الدستوري“ المنحل، وسالمة العمري مقرّرة لها، كما طالب الوزير اللجنة بضرورة الترفيع في نسق عملها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

ونقلت الوزارة في بلاغها، الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الوزير تأكيده على وجوب إيلاء الملف الأهمية البالغة، والتسريع في الإجراءات لما فيها من فائدة للاقتصاد الوطني في هذا الظرف الذي تمر به تونس”.

وجاء في البيان أن الوزير “عاين ظروف العمل والصعوبات التي تعترض اللّجنة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، وثمّن النتائج والإنجازات التي تمّ تحقيقها إلى حدّ اليوم والتي تستوجب أعمال التصفية”.

وأضاف البيان أنه تم أيضا خلال اللقاء” تقديم مختلف الملفات المتعلقة بالعقارات والديون والنزاعات والأرشيف”.

يذكر أن ملف الأملاك المصادرة من حزب ”التجمع“ المنحل، إضافة إلى أملاك بن علي وعائلته، يثير جدلا واسعا منذ عشر سنوات؛ بسبب إشكالات في بيع هذه الأملاك.

وأعلنت السلطات التونسية، مؤخرا، بيع قصر ”خليج الملائكة“، أحد القصور الثلاثة التي كان يمتلكها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، والتي صادرتها السلطات فور الإطاحة بنظامه في يناير 2011.

وبيع قصر ”خليج الملائكة“ بمبلغ 20 مليون دينار تونسي، ما يعادل 7 ملايين دولار، وتم إنهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية البيع.

ومن المنتظر أن تستكمل شركة ”عقارية قمرت“، التي تُشرف على عملية البيع، إجراءات بيع قصر ثانٍ من بين القصور الثلاثة التي كانت تمتلكها عائلة بن علي.

ويعود البطء في عملية بيع هذه القصور، التي تجاوزت العشر سنوات، إلى وجود إشكاليات متعلقة بملف الممتلكات المصادرة، حسب ما أكده مسؤولون في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أكثر من مرة.

يذكر أن قصر ”خليج الملائكة“ يوجد في مدينة ”القنطاوي“ من محافظة سوسة الساحلية، وشيد على أعلى هضبة في المنطقة.

ويطل قصر ”خليج الملائكة“ مباشرة على المرفأ السياحي والترفيهي، ويمتد على مساحة إجمالية تقارب الـ 13844 مترا مربعا، منها مساحة 3487 مترا مربعا مغطاة.