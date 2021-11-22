تونس.. اعتصام مفتوح لجرحى الثورة أمام مقر الرئاسة للمطالبة بعلاج مجاني

نفذ جرحى وأهالي ضحايا الثورة التونسية يوم الإثنين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر قصر الرئاسة التونسية في قرطاج، مشددين على أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا إذا استجاب الرئيس قيس سعيد، لمطلبهم.

ويطالب المحتجون بمنحهم بطاقات علاج مجاني، مستنكرين ما أسموه ”مماطلة“ السلطات في هذا الشأن على امتداد 10 أعوام.

وبدأ الأمر بتحرك احتجاجي أمام القصر تحول إلى اعتصام مفتوح على بعد أمتار فقط من مقر الرئاسة التونسية في ضاحية قرطاج.

ويأتي هذا الاعتصام بالتزامن مع اقتحام مقار حكومية في عدد من المحافظات التونسية، والاعتصام داخلها والمطالبة بالعمل.

ويحتج العشرات من العاطلين عن العمل، في عدد من المحافظات التونسية على خلفية رفض الرئيس قيس سعيد تفعيل القانون رقم 38، الذي يجبر الدولة على توظيف أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.

وفي محافظة قفصة، جنوب العاصمة تونس، تجمّع يوم الأحد عاطلون عن العمل للتعبير عن استنكارهم لطريقة تعامل رئاسة الجمهورية مع ملف التشغيل، وفي جندوبة وسيدي بوزيد، هدد أصحاب الشهادات العليا، بالتصعيد وتدويل قضيتهم في المحاكم الدولية.

كما شهدت محافظتا سليانة والقصرين، شمال غرب البلاد، احتجاجات تم خلالها غلق الطرق والتعبير عن رفض قرار الرئيس سعيد.

واقتحم عدد من العاطلين عن العمل، مقر معتمدية سبيطلة (مقر حكومي) من محافظة القصرين التونسية، واعتصموا داخلها كما قاموا بغلق الطرق في المنطقة ودخل عدد منهم في إضراب عن الطعام.

ونفذ عدد من المحتجين في منطقة ”الكامور“ النفطية التابعة لمحافظة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، تحركا احتجاجيا وقطعوا الطرق احتجاجا على ما وصفوه بـ“مماطلة الحكومة“ في ملف البطالة، مهددين بإيقاف ضخ النفط.

وأغلق عدد من شباب ”الكامور“ الطريق الرابط بين محافظتي تطاوين ومدنين، إضافة إلى عدد من الطرق داخل مدينة تطاوين، وطالبوا بتنفيذ كافة بنود اتفاقية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، التي تم توقيعها بين الحكومة التونسية وممثلين عن شباب ”الكامور“.

وأكد ممثلو تنسيقية شباب ”الكامور“ الدخول في تحركات تصعيدية من بينها إيقاف ضخ النفط، وتنفيذ اعتصامات مفتوحة في شوارع تطاوين.