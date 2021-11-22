الجزائر تشدد عقوبات قانونية.. السجن 20 عاما لمن يمنع دخول المؤسسات العامة

أعلنت الجزائر، يوم الإثنين، تشديد عدد من العقوبات التي تنص عليها قوانين البلاد، وعلى رأسها العقوبة المتعلقة بمنع تنفيذ الأحكام القضائية ومنع دخول المؤسسات العامة.

وقال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، يوم الإثنين، إنه بحسب العقوبات المشددة، فإن من يمنع أو يعرقل الدخول إلى الإدارات والمؤسسات العامة، يعاقب بالسجن 20 عاما كحد أقصى، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري (7195 دولارا).

وأضاف: ”كما تقرر تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر في قانون العقوبات“، موضحا أن ”من يمنع تنفيذ الأحكام القضائية باستعمال سلطته وعمله، ستسلط عليه عقوبة سجنية من سنتين إلى 5 سنوات“.

وأضاف أن تشديد العقوبة يشمل غرامة مالية من 200 ألف دينار جزائري (1439 دولارا) إلى 500 ألف دينار جزائري (3597 دولارا).

وكانت عقوبة من يمتنع أو يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية بين السجن 6 أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية من 20 ألف دينار جزائري (143 دولارا) إلى 100 ألف دينار جزائري (719 دولارا).

وبين وزير العدل أن ”الاستغلال غير الشرعي للطريق العام كمواقف للسيارات بدون ترخيص ومقابل، ظاهرة أصبحت تؤرق المواطنين“، وأكد أنه تقرر تسليط عقوبات بهذا الإطار من 6 أشهر إلى سنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية من 25 ألف دينار جزائري (179 دولارا) إلى 200 ألف دينار جزائري (1439 دولارا)، ومصادرة الأموال الناتجة عنها.

يذكر أن وزير العدل كشف، مؤخرا، أنه ستتم ”إعادة النظر في منظومة القوانين التي تحكم علاقة المواطن بالدولة والمجتمع“.

وأضاف وزير العدل أن ”المنظومة القانونية الحالية ثرية، ومهما كانت نجاعتها فهي تحتاج إلى تعديل وإثراء؛ نتيجة استفحال الجرائم وتزايد خطورتها في المجتمع“.