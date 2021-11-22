بأكثر من 80 مترشحا.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تعقد المؤتمر الصحفي الخاص بانتهاء مدة الترشح يوم غد الثلاثاء.

وأكدت وسائل إعلام ليبية، اعتمادا على بيانات المفوضية العليا، أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية تجاوز الثمانين مترشحا.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراق ترشحها لرئاسة البلاد، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.

وتم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم، وسط تبادل للاتهامات بين عدد من المترشحين ومطالب بتأجيل الموعد الانتخابي بسبب التوترات الحاصلة، وشكوك في سجل بعض المترشحين ومدى أهليتهم للرئاسة.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، امس الأحد، أن أعداد الذين قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية بلغ 54 مترشحا، فيما تجاوز أعدادهم اليوم الإثنين، وهو اليوم الأخير للترشح، الثمانين شخصا.

وأوضحت المفوضية في بيان صادر عنها، أن معظم المترشحين من العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين، تأجيل مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء اليوم الإثنين والخاص بإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبحسب بلاغ صادر عن المفوضية، فقد جاء التأجيل بسبب تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية.

كما تم التأجيل نظرا لضيق الوقت اللازم للقيام بعملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين، في المؤتمر الصحفي المنتظر.

وأفادت المفوضية بأن المؤتمر سيقام ظهر يوم غد الثلاثاء ومن المنتظر أن تعلن المفوضية خلاله عن القوائم المبدئية للمترشحين، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية.

وسيتم البت في ملفات المترشحين من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عقب البت في الطعون من قبل اللجان المختصة المكلفة من المحكمة العليا.

يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه، أي اليوم الإثنين.

وقالت في بيان صادر عنها إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم التدقيق والنظر في صحتها، ومن ثم سيتم الإعلان عن قائمة المتنافسين النهائية التي ستشارك في السباق إلى رئاسة البلاد.