المدعي العام العسكري يطالب مجددًا باستبعاد القذافي وحفتر من قائمة المرشحين

طالب مسعود إرحومة المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح باستبعاد سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما جاء في بيان، فإن الخطاب الجديد يأتي إلحاقًا لخطاب و يتعلق بالدعوة إلى إيقاف إجراءات ترشح حفتر، وسيف الإسلام.

و جاء في بيان أصدره ، أنه قد صدرت أوامر بالضبط والإحضار لسيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، على خلفية عدة قضايا وطلب إيقاف السير في إجراءات ترشحهما إلى حين امتثالهما إلى التحقيق فيما أسند إليهما من اتهامات“.

وقال وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إن الادعاء العسكري ينتظر رد المفوضية العليا للانتخابات على المراسلات المطالبة بإيقاف ملفي ترشح سيف القذافي وحفتر.

وأكد غرودة في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“ أنه ”في حال لم نتلقَ أي رد من المفوضية سنتصرف وفق ما يتيح لنا القانون“.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق، أن سيف الإسلام القذافي تقدّم للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقالت المفوضية في بيان لها: ”تقدم سيف الإسلام، ومعمر القذافي، بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة“.

وأضاف البيان: ”كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها“.

وفي كلمة مقتضبة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، قال سيف الإسلام ”ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. والله غالب على أمره“.

كما حث سيف الإسلام القذافي الشعب الليبي، في وقت لاحق الأربعاء الماضي، على التصويت في الانتخابات المقبلة، يوم الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر.

ودعا سيف الإسلام، في بيان موجه إلى الشعب الليبي ”كل المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية التي تقتضيها خطورة المرحلة، ابتداءً من التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام البطاقات الانتخابية التي لن يتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار من دونها“.

وتابع القذافي في بيانه: ”بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول“.