الدبيبة يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، يوم الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المرتقبة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في البلاد.

وتوجه الدبيبة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات، بعد ظهر يوم الأحد، لتقديم ملف ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، رغم انتقاداته لقانون الانتخابات.

وجاء ترشح الدبيبة بعد ساعات من تصريحات أدلى بها في مدينة زوارة الليبية، شكك فيها بنزاهة قانون الانتخابات، قائلا إنه تم تفصيله ”من أجل خدمة أشخاص بعينهم“، وفق قوله، من دون أن يحددهم.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعلن قبل أيام، رفضه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالقوانين التي أصدرها البرلمان.

وقال في كلمة، خلال إشرافه على تأسيس المجلس الوطني للشباب في طرابلس، إن ”الشعب الليبي يريد الانتخابات، لكن ليس بالقوانين المعيبة والمفصلة على مقاس بعض الأشخاص، بل بقاعدة دستورية يتفق عليها الجميع“.

وأضاف الدبيبة قائلا: ”لا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب“، مشيرا إلى أن الانتخابات ”تمر بمشكلة كبيرة جدا“، بحسب تعبيره.

واتهم الدبيبة أطرافا لم يسمها بـ“خلق صعوبات من أجل عرقلة إجراء الانتخابات“، مضيفا أن الليبيين ”يريدون برلمانا نزيها وانتخابات تقوم على قوانين عادلة“، وفق قوله.

وتابع الدبيبة: ”يريدون ليبيا في مفترق طرق، ونحن نريد الانتخابات بقاعدة دستورية واضحة يتفق عليها الجميع“، مشيرا إلى أن ”الشعب الليبي لن يتنازل عن حقه في اختيار رئيسه من خلال انتخابات“، وقال إنه سيعلن عن موقفه في اللحظة الحاسمة.

ويأتي إعلان ترشح الدبيبة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد أسبوع من إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد شهر.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية 30 مترشحا بعد تقدم 7 مرشحين أمس، إلى المفوضية العليا للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومن المنتظر أن يرتفع الرقم قبل ساعات من غلق باب قبول الترشحات، غدا الإثنين 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، بينما يتواصل قبول الترشحات للانتخابات البرلمانية إلى يوم 7 ديسمبر / كانون الأول المقبل.