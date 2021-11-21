وزير سابق: تونس تلقت "طلبا أوروبيا" غير رسمي للتعجيل بتسوية ملف أملاك اليهود (فيديو إرم)

كشف الوزير التونسي السابق حاتم العشي أنّ سفيرة الاتحاد الأوروبي السابقة في تونس حثّت سلطات بلاده التونسية، على تسوية ملف أملاك اليهود في تونس، قبل اللجوء إلى طلب تعويضات.

وقال حاتم العشي، الذي شغل سابقا منصب وزير أملاك الدولة، إنّ لقاء جمعه بسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا بايزا، أبلغته خلاله (بصفة غير رسمية) بأنّ السلطات التونسية مدعوة إلى تسوية ملف أملاك اليهود قبل الاضطرار إلى دفع تعويضات وصفتها بالضخمة، معتبرا أنّ السفيرة مررت ”رسالة سرية“ إلى السلطات التونسية بأنّ عليها دفع تعويضات كبيرة في حال عدم تسوية الملف.

وأكد العشي في حديث لـ ”إرم نيوز“، أنّ الطلب ذاته تم تقديمه إلى المغرب والجزائر، لافتا إلى أن إسرائيل تستعمل هذا الملف كورقة ضغط سياسية لوضع هذه الدول بين خيارين، إما التطبيع والتنازل عن التعويضات، أو التمسك بهذه التعويضات في حال رفض التطبيع.

وعاد ملف أملاك اليهود بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة إلى الواجهة في منابر إعلامية متعددة، وسط تضارب في الروايات والتصريحات بهذا الخصوص، وفي ظل مخاوف من أن يكون الدفع لفتح الملف وإدارته مقدمة لدفع تونس للتطبيع مع إسرائيل.

ومؤخرا، قال وزير إسرائيلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن تونس ودولا إسلامية أخرى في المنطقة، تستعد لتوقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع إسرائيل في إطار ما أسماه ”اتحادا إقليميا وشرق أوسط جديدا“.

وقال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، في حوار مع موقع ”إرم نيوز“: “أنا أرى في الأفق البعيد أن كل دول الشرق الأوسط ستكون ضمن اتحاد إقليمي وشرق أوسط جديد”.

وكانت صحيفة ”تايم أوف إسرائيل“ كشفت في تقرير لها بتاريخ 6 يناير / كانون الثاني 2019، عن بدء إسرائيل في مسار تقاضٍ للمطالبة بتعويضات من سبع دول عربية عن أملاك اليهود الذين أُجبروا على ترك تلك البلدان، مشيرة إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي لتلك التعويضات قد يصل إلى 250 مليار دولار.

ووفق الصحيفة، فإنّ من بين هذه الدول تونس، التي تبلغ قيمة التعويضات المقدّرة لليهود المهجرين منها نحو 35 مليار دولار.

وكان آلاف اليهود من حاملي الجنسية التونسية، قد اضطُروا أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، تحت ضغط الغضب الشعبي للمسلمين في تونس بعد حرب 1967، إلى ترك أملاكهم وعقاراتهم ومغادرة البلاد دون رجعة.

وكان يعيش في تونس أكثر من 100 ألف يهودي في خمسينيات القرن الماضي، بينما لا يتجاوز عدد اليهود فيها اليوم 1500 يهودي، وفق تقديرات رئيس الطائفة اليهودية في تونس بيريز الطرابلسي.

وفي وقت سابق في يناير / كانون الثاني الماضي، أثار النائب في البرلمان التونسي المجمّد الصافي سعيد ملف مطالبة إسرائيل بتعويضات عن أملاك اليهود، مشيرا إلى احتمال تقدّم إسرائيل بطلب رسمي للسلطات التونسية لتسوية هذا الملف، ومحذرا من استخدام تل أبيب الملف للضغط على تونس وجرّها إلى توقيع اتفاق سلام وتطبيع العلاقات، وفق تعبيره.

الوضع التونسي

وفي قراءته للوضع السياسي في تونس، أقرّ العشي بفشل الأطراف التي حكمت قبل 25 يوليو / تموز الماضي، وقال إنه كان جزءا من المنظومة الحاكمة ويعترف بفشلها.

وأضاف أنه من المساندين لمسار 25 يوليو / تموز 2021 والإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، ومنها تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي.

واعتبر العشي أن الرئيس قيس سعيد أنقذ تونس، مشددا على ضرورة أن يختصر الرئيس فترة التدابير الاستثنائية ويعلن عن سقف زمني لها.

وردا على تساؤل حول وجود مخاوف من تحول الاحتجاجات في تونس إلى أعمال عنف، قال العشي إن المكسب الأكبر الذي حصل لتونس بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 هو حرية التعبير، مضيفا أنه من حق كل التونسيين التعبير عن آرائهم، سواء كانوا رافضين لمسار 25 يوليو / تموز أو داعمين له.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي والأزمة المالية التي تعيشها تونس، قال حاتم العشي إنّ ”الوضع الاقتصادي صعب جدا“، مضيفا أن الأرقام التي وردت في الموازنة التكميلية لسنة 2021 كانت لتصحيح تقديرات خاطئة في الموازنة الأصلية.

واعتبر حاتم العشي أن الوضع صعب جدا، لكن تونس لم تصل بعد إلى الإفلاس، مضيفا أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي تحدث عن تحويلات مالية هامة ستصل تونس.

وأكد الوزير السابق حاتم العشي، على وجود وعود بدعم تونس ماليا، معتبرا أن هذه الوعود ”صادقة“، لكنه أكد أنّ تونس ليست ”دولة متسولة، لكنها تحتاج إلى من يقف معها من أصدقائها“.