ليبيا.. بشير صالح مدير مكتب القذافي يقدم أرواق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدم بشير صالح، المدير السابق لمكتب العقيد الراحل معمر القذافي اليوم السبت، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وقال صالح، الذي يوصف بأنه ”كاتم أسرار القذافي“، في كلمة بثتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر قناة ليبيا الوطنية: ”قررت معكم وبكم الترشح للانتخابات الرئاسية، و الليبيون قادرون على صنع المستقبل دون قيد من أحد“.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 75 عامًا، ”أن الوطن يتسع للجميع ويحتضن الجميع، واليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث بعقل متميز“، وفق تعبيره.

وشغل صالح الذي وصل يوم الأحد الماضي إلى الجنوب الليبي عبر تونس، منصب مدير مكتب العقيد معمر القذافي قبل ثورة 17 فبراير 2011، ورئيس محفظة أفريقيا الاستثمارية، وتعرض في شهر شباط/فبراير من عام 2018 إلى محاولة اغتيال عندما كان يقيم في جنوب أفريقيا، بعد أن غادر البلاد إثر سقوط نظام معمر القذافي.

ويُعد بشير صالح، أحد أعمدة نظام حكم معمر القذافي منذُ عام 1969، ويصفه الليبيون بـ“الرجل الغامض“، فكل ما يُعرف عنه قبل ثورة فبراير/شباط عام 2011، أنه شغل منصب محافظ فزان عام 1974 عدة أعوام، قبل أن ينخرط في حملة أطلقها القذافي لتحويل السفارات الليبية في الخارج إلى مكاتب شعبية نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وفي عام 1990 كُلف بمنصب أمين العلاقات الخارجية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، بينما شغل منصب رئيس جهاز المراسم العامة (1994 – 1998)، كما تولى إدارة مكتب القذافي الخاص عام 1998، ليظهر بعدها في العديد من المناسبات والزيارات بجانب القذافي خلال زيارته إلى أفريقيا وخلال تأسيس ”الاتحاد الأفريقي“.

وكان صالح الرجل الأمين على توجه القذافي نحو أفريقيا، إذ أدار محفظة أفريقيا للاستثمار، التي كانت الذارع المالية لسياسيات القذافي في تلك القارة الأفريقية.

وبحكم عمله في العديد من الدول الأفريقية، ربط صالح علاقات دبلوماسية وطيدة مع فرنسا، وشكّل حلقة الوصل بين القذافي والإليزيه لسنوات، حتى إن شهادته اعتبرت من أهم الشهادات في التحقيقات، التي أجريت حول حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2007، وأسرار تمويلها من قبل القذافي.

واعترف ساركوزي في أحد تصريحاته بشهر إبريل/نيسان من عام 2012، أن ترحيل صالح من ليبيا ”تم بالتوافق التام مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي حينها مصطفى عبد الجليل“، مشيرًا إلى أنه ”موجود في فرنسا“.

وفر صالح من فرنسا عقب تصريحات ساركوزي بشهرين تقريباً، وسافر إلى جنوب أفريقيا، ولفتت تحركاته في جنوب أفريقيا أنظار الأمم المتحدة، التي أصدرت قرارات بتجميد أموال ليبيا في الخارج.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2017 فقد جرت محاولات استخدام تلك الأصول المخفية لدفع ثمن صفقة أسلحة لصالح شركة ”دنيل“ للأسلحة في جنوب أفريقيا، كاشفة النقاب عن أن تلك الأسلحة تتضمّن 150 طائرة ”هليوكبتر“ و180 سيارة من طراز ”كاسبير“ ضد الألغام، و450 مركبة مدرعة.

وفي الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر لحظة وصول بشير صالح على متن طائرة خاصة إلى مطار سبها جنوب البلاد، في وقت شكك فيه الكثير من المتابعين في صحة تلك المقاطع واعتبروا أنها قديمة.