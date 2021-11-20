تونس.. عبير موسي تشن هجوما حادا ضد سعيد و"الإخوان"

شنت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسي، السبت هجوما حادا على الرئيس قيس سعيد، بسبب ”قلة خبرته الاقتصادية“، كما جددت انتقاداتها الحادة لجماعة ”الإخوان“.

وانتقدت موسي، خلال تحرك احتجاجي نفذه الحزب الدستوري الحر أمام مقر الحكومة التونسية، التوجهات السياسية للرئيس سعيد، معتبرة أن الرئيس التونسي ”أهمل الأزمة الاقتصادية الحقيقية والعجز في ميزانية الدولة“.

ورأت موسي أن سعيد ”اتخذ التدابير الاستثنائية كغطاء لتنفيذ برنامجه الانتخابي الخاص“، من دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن هذه النقطة.

وأشارت السياسية التونسية إلى أن الرئيس ”أدخل البلاد في معارك المحاور الدولية تحت شعار (اضرب ونحن معك) الذي يرفعه مناصروه“.

وقالت موسي إن ”سعيد أدخل تونس في أزمة بسبب معاداته للاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من الدول“، حسب كلامها.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى إخراج ما أسمته بـ“الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى (حراك 25 يوليو)“، في إشارة إلى تاريخ إعلان سعيد عن التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

واتهمت عبير موسي جماعة الإخوان بـ“نهب خزينة البلاد“، مشيرة إلى أنهم ”يريدون سيادة الفوضى في البلاد“.

وطالبت رئيسة الدستوري الحر بتفكيك ما وصفته بـ ”الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية“.

وأضافت موسي أن ”حزبها يحتج بسبب انعدام الرؤية الواضحة للبلاد، وأن الحزب الدستوري الحر بريء من قانون المالية لسنة 2021 ولم يصوت عليه“.

وتابعت موسي: ”الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار دينار (قرابة 35 مليار دولار)، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية“، مشيرة إلى أن ”الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي، ويجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“.

وقالت موسي: ”قريبا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم“، وخلصت إلى القول: ”أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا“.

ودعت عبير موسي إلى حل البرلمان والدعوة الفورية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

وفي مواجهة الركود الاقتصادي والتضخم الذي تجاوز 6 بالمئة ومعدل بطالة يناهز 18 بالمئة، يبدو أن صبر التونسيين الذين دعمت غالبيتهم قرارات سعيد بدأ ينفد، وفقا لخبراء.