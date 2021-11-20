عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي.

وقال صالح في كلمة له عقب تقديمه أوراق ترشحه “ أهنيء الشعب الليبي العظيم على مشاركته بفاعلية في استلام بطاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فهي المخرج الوحيد لبلادنا من ازماتها“، داعياً المجتمع الدولي الى الإشراف على هذه الانتخابات حتى يطمئن من هم في الداخل والخارج على نزاهتها.

وتابع ”أتمنى أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة إحتراماً لإرادة الليبيين، ويجب على الجميع الاعتراف بنتائجها، والتأكيد على ان من سيتولى هذه السلطة هو مواطن ليبي إختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير“.

وعبر صالح عن أمله في أن ”يشارك الليبيون بكل فاعلية و شجاعة، وأيضاً أن لايكون هناك أي نوع من الاسراف المادي والمعنوي ولا مجال لفريق المال الفاسد في هذه العملية الإنتخابية“.

وكان صالح اعلن نيته التقدم للإنتخابات الرئاسية في كلمة متلفزة له قبل ايام أكد فيها احترامه للإعلان الدستوري الذي ”هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء“.

واكد أنه يعمل ”على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء“.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى اليوم السبت، وفق مصادر إعلامية ليبية، 23 مرشحاً من أبرزهم المشير خليفة حفتر وسيف الاسلام القذافي ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا وزميله وزير التربية السابق عثمان عبد الجليل.

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس الجمعة أن عدد المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بلغ 1231 مرشحاً.

ومن المتوقع إزدياد عدد المرشحين للرئاسة والبرلمان خلال الايام القليلة المقبلة، قبل موعد قفل باب الترشح يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.