فرض معايير جديدة للعمل بالتدريس يثير غضبًا في المغرب

أثارت المعايير الجديدة التي كشف عنها، يوم الجمعة، شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، للالتحاق بمجال التعليم، ردود فعل غاضبة من الفئات المعنية مع دعوات للاحتجاج.

واستهل العشرات من طلبة جامعة ظهر المهراز الاحتجاج، مساء الجمعة، بمسيرة عبروا فيها عن موقفهم.

كما نشرت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المتعطلين، في المغرب، بيانًا انتقدوا فيه القرار، وتقدموا بمجموعة من المطالب، من بينها ”الإلغاء النهائي لكافة الشروط الإقصائية المعلن عنها بمباراة أطر التدريس وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، مع فتح التنافس أمام الجميع دون قيد أوشرط في إطار الوظيفة العمومية“.

وأعلن الوزير عن تنظيم مسابقة توظيف أطر هيئة التدريس، وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، لكن بشرط الانتقاء الأولي، وعدم تجاوز عمر المترشح 30 عامًا.

كما حدد في الإعلان الرسمي الذي نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن الانتقاء سيراعي الميزة، الحاصل عليها في شهادة الليسانس، وكذلك في شهادة الثانوية العامة الخاصة بالمترشح، فضلًا عن شروط نظامية أخرى، مع إلزامية تقديم رسالة بيان الحوافز التي يطالب بها عادة القطاع الخاص.

ويبدو أن الوزير حاول تقديم توضيحات لامتصاص الغضب الذي كشفت عنه التدوينات على مواقع التواصل، ونشر تدوينتين جاء في واحدة منها: ”تم وضع إجراءات للانتقاء لاجتياز المسابقة الكتابية بناءً على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء، ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء“.

وعبَّر المدونون عن انتقاداتهم الشديدة، ورفضهم للقرار مباشرة على صفحة الوزير، الذي كلفه العاهل المغربي الملك محمد السادس في السابق بالإشراف على اللجنة التي قامت بإنجاز ما يسمى بالنموذج التنموي لإصلاح مجموعة من القطاعات في المغرب.

كما استغرب العديدون، إقدام شكيب بن موسى على اتخاذ قرار مثير للجدل بهذا الحجم، وفي هذه الظرفية الاجتماعية الصعبة بالذات.

وكتب الصحفي مصطفى الفن: ”يقينًا أن شكيب بن موسى لا يعرف أن هناك شبابًا وشابات تجاوزوا سن الأربعين أو الخمسين، دون أن يحصلوا على شغل رغم توافرهم على شهادات ودبلومات.“

وقال حسن حمورو، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، إن تحديد السن في الـ 30 “ خيار سهل لتأجيل أزمة صناديق التقاعد، لكنه يعمّق أزمة البطالة“.