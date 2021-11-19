بعد تصريح للرئيس التونسي.. عاطلون عن العمل يقتحمون عددا من مقار المحافظات

نفذ عدد من التونسيين العاطلين عن العمل مساء الجمعة تحركات احتجاجية، واقتحموا مقار عدد من المحافظات، على خلفية رفض الرئيس التونسي قيس سعيد تفعيل قانون التشغيل الخاص بهم.

وبعد ساعات فقط من لقاء جمع الرئيس التونسي، قيس سعيد بوزير التسغيل نصر الدين النصيبي وقوله إن القانون (38) الخاص بتشغيل من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات كان ”لبيع الأوهام ”، تحركت تنسيقيات المعطلين عن العمل في عدد من المحافظات التونسية.

ونفّذ عدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والذين تجاوزت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس ، رافعين شعارات أبرزها “ النخبة تريد الثورة من جديد“.

واقتحم أعضاء تنسيقية العاطلين عن العمل في محافظة قفصة، جنوب العاصمة تونس مقر المحافظة، وقاموا بخلع أبوابها.

كما قام أعضاء تنسيقية العاطلين عن العمل في محافظة القصرين شمال غرب العاصمة تونس، باقتحام مقر المحافظة وتنفيذ اعتصام داخلها.

وانطلقت تحركات العاطلين عن العمل، مباشرة بعد صدور بلاغ على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه أن الرئيس سعيد التقى بوزير التشغيل نصر الدين النصيبي، وناقشا ملف الشباب العاطل عن العمل.

وجاء في بلاغ الرئاسة التونسية، أن ”القانون (38) الخاص بتشغيل من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات الصادر في 13 أغسطس 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ“، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، بعد لقائه مع الرئيس أن قيس سعيد أكد خلال لقائه عددا من الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم اأه” لا يمكن للوظيفة العمومية أن تستوعب مزيدا من الموظفين” وأن سعيد اعتبر أنه” لا وجود لمصطلح يدعى تفعيل القانون وأن القوانين تُطبق” .

وقال النصيبي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك “ كان لي لقاء برئيس الجمهورية، صحبة عدد من الشباب الممثل للشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لاكثر من 10 سنوات.. وتمّ النظر في القانون عدد 38 وامكانية تفعيله“.

وأضاف الوزير ”الرئيس كان صادقا مع الشباب وأكد لهم أنه لا وجود لمصطلح يدعى تفعيل القانون وأن القوانين تطبق، لافتا إلى أن سعيّد أبلغهم أنّه لم تكن للجهات التي أصدرت القانون المذكور نية لتطبيقه إنما فقط كانت تسعى للكذب عليهم وبيعهم أحلاما وأوهاما زائفة.