تونس.. تفكيك خلية تضم 20 عنصرا خططت لشن هجمات

كشفت السلطات الأمنية التونسية، مساء اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية تضم 20 عنصرا وصفتها بـ“المتشددة“ تنشط في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر، وكانت بصدد رصد مؤسسات حيوية في تونس لغرض استهدافها بهجمات ”إرهابية“.

وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية إنّ ”وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا في محافظة جندوبة، شمال غرب تونس“.

وأوضح البيان أنّ نشاط الخليّة تركّز على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة في المحافظة، وتمركز الوحدات الأمنيّة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّه ”وبتعميق البحث والتمحيص في شأن عناصر هذه الخلية تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة، بعد قضاء البعض منهم لعقوبات بالسّجن جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، وفق تأكيدها، وأوضحت أنه تمت مراجعة النيابة العامة التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأنهم، ومواصلة التحقيقات معهم.

ويأتي كشف هذه الخلية بعد ثلاثة أسابيع من إعلان وزارة الداخلية التونسية إحباط عمليات وشيكة كانت تستهدف القوات الأمنية والعسكرية، باستعمال عبوات ناسفة تقليدية الصنع.

وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق، تفكيك خلية إرهابية في محافظة تطاوين جنوب البلاد، على الحدود مع ليبيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم الكشف عن هذه الخلية التي تنتمي إلى تنظيم ”داعش“، بعد عمل مشترك بين مختلف وحدات القوات الأمنية والاستخبارات.

وقالت الوزارة إنّه تم القبض على عناصر الخلية وإدخالهم السجن وحجز عبوة ناسفة ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية.

وقبل ذلك أعلنت السلطات الأمنية التونسية ضبط خلية إرهابية نسائية، تعمل على استقطاب نساء لصالح تنظيم ”داعش“ عبر الفضاء الافتراضي، وتنشط بين محافظتي الكاف شمال غرب البلاد وتوزر بالجنوب التونسي، وعلى صلة بالعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم موالٍ لـ“داعش“ والمتحصنة بالجبال التونسية الواقعة على الحدود مع الجزائر.

يشار إلى أن السلطات التونسية تعلن من حين لآخر تفكيك خلايا نائمة وإجهاض مخططات إرهابية بعمليات استباقية، وتعتبر ذلك مؤشرا جيدا على جاهزية قوات الأمن، التي تقاتل منذ سنوات موالين لتنظيمي ”القاعدة“ و“داعش“ يتحصنون في جبال ولايات القصرين (وسط غرب)، وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.

ونفذت هذه التنظيمات، خلال السنوات السابقة، عددا من العمليات الإرهابية أودت بحياة العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب في أماكن متفرقة من تونس.