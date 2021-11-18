السلطات التونسية تحقق في دعوات لاقتحام المحاكم و"تطهير القضاء"

فتحت السلطات التونسية، مساء الخميس، تحقيقا في دعوات لمهاجمة المحاكم يوم 17 ديسمبر 2021 (عيد الثورة التونسية) والتحريض على الاحتجاج أمام مقرات المحاكم والاعتداء عليها.

وأصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بلاغا قال فيه إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولت فتح التحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء هذه الدعوات.

وأكد البلاغ أن التحقيق سيشمل كل المتورطين في الدعوة إلى الاحتجاج أمام مقرات المحاكم ومقر المجلس الأعلى للقضاء بدعوى ما تم اعتباره ”تطهير القضاء“.

وتولى قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف فتح التحقيق، بناء على ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، منها صفحات على موقع ”فيسبوك“.

ومن بين الصفحات التي سيشملها التحقيق صفحة ”سيّب صالح“ و“توانسة أوريجنال“، حيث سيتم اتخاذ ”الإجراءات الفنية اللازمة للوصول إلى من يقف وراء الدعوات التحريضية والكشف عن هويات أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المذكورة ومن يشرف عليها“، حسب البلاغ.

وأكد البلاغ أن ”موضوع التحقيق يشمل التحريض، بأي وسيلة كانت، على قتل شخص وإحداث جروح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليهما والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي“.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وجه مؤخرا، انتقادات لاذعة للقضاء التونسي، وقال أثناء لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال: ”القضاء مريض، وتونس جريحة، ومن بين أسباب الجرح العميق هو القضاء“.

وأضاف سعيد: ”لدي الكثير من الوثائق التي تدين هؤلاء الذين أجرموا في حق المتقاضين، وأجرموا بناء على ذلك في حق الشعب التونسي“.

وشدد على أنه ”لا يمكن أن يتحقق أي إصلاح على الإطلاق، إلا بإصلاح جذري للقضاء“.

ورد المجلس الأعلى للقضاء التونسي، على سعيد بالإعلان عن رفضه لـ“إصلاح القطاع القضائي“ في إطار التدابير الاستثنائية، مستنكرا تكليف الرئيس قيس سعيد، لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بإعداد مرسوم يتعلق بالأمر.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر عنه، إن ”إصلاح القضاء يجب أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور“، مشددا على رفضه ”المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى مراسيم“.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ”مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاليته“، محذرا في الوقت ذاته مما وصفه بـ“خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية“.