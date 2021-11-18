الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية تمهيدا للترشح لانتخابات الرئاسة‎‎ الليبية

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس، إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس، كمقدمة للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسوك“، خبرا عن استقبال رئيس الهيئة نعمان الشيخ بمكتبه صباح الخميس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت الهيئة أن الدبيبة قام بملء وتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته.

وقالت إن عبد الحميد الدبيبة ونعمان الشيخ ناقشا خلال اللقاء ”بعض الملفات والقضايا وكذلك تم عرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة“.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة دعمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على ”ضرورة تذليل الصعاب من أجل أن تقوم الهيئة بعملها على أكمل وجه وبحسب الإمكانيات المتاحة“.

ونشرت وسائل إعلام ليبية فيديو للحظة وصول الدبيبة، إلى مقر الهيئة.

ويشترط قانون الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصّر داخل البلاد وخارجها.

ونقلت وكالة ”رويترز“ مطلع الشهر الجاري عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية أن عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف في شباط/ فبراير الماضي.

وانتقد الدبيبة يوم الإثنين الماضي قانون الانتخابات البرلمانية قائلا إنه ”معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين“ على حد قوله.

من جهة أخرى، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات الليبية دون أي إقصاء.

وأكد نورلاند في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، يوم الخميس، أن العملية السياسية في ليبيا تشهد تقدما إلى الأمام، والمرحلة القادمة هي الانتخابات التي يتعين على الليبيين أن يقرروها ويضعوا شروطها.

وأضاف السفير الأمريكي أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ موقفا واضحا بشأن أولئك الذين يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت، وأنهم ”سيدفعون الثمن“.