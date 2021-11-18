عقيلة مقابل حفتر.. هل يطيح انقسام معسكر "الشرق" بحظوظ الرجلين في رئاسة ليبيا؟

يطرح إعلان ترشح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للانتخابات الرئاسية القادمة تساؤلات عن تأثير هذه الخطوة على ترشح المشير خليفة حفتر، لا سيما أنهما ينتميان إلى المعسكر ذاته، مع ما يثيره الأمر من فرضية تشتيت الأصوات بينهما.

وأعلن عقيلة صالح، في وقت سابق أمس، ترشحه رسميا للاستحقاق الانتخابي المنتظر في 24 ديسمبر / كانون الأول القادم، وقال إنّه سيعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بوصفها الضمانة للاستقرار وبناء البلاد، وفق تعبيره.

وتختلف القراءات في تداعيات هذه الخطوة بين من يعتبر أنها ستؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين وإضعاف حظوظ المترشحيْن، ومن يعتبر أنها قد تكون مقدمة لائتلاف بينهما.

وعلّق الناشط السياسي الليبي جمال الفلاح بأنّ ترشح عقيلة صالح وإن كان محسوبا على نفس المعسكر مع حفتر، قد لا يؤدي إلى تشتت الأصوات بقدر ما يوفر خيارات بديلة للناخبين.

وأوضح جمال الفلاح، وهو مؤسس حراك 24 ديسمبر الداعم للانتخابات في ليبيا، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”لكل طرف أنصاره وحضوره، ومن ناحية المبدأ الديمقراطي يحق للجميع المشاركة في الانتخابات“، مشيرا إلى أن مسألة المخاوف من تشتيت الأصوات مطروحة أيضا في المنطقة الغربية، حيث ترشحت عدة شخصيات من نفس المعسكر؛ ما أثار مخاوف من تشتت الأصوات وعدم حصول شخصية واحدة على إجماع كبير.

وأضاف الفلاح، وهو رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، أنّ ”كثيرًا من المتابعين، ولا سيما المحسوبين على المنطقة الشرقية، اعتبروا أن ترشح عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر سيتسبب في تفتيت الأصوات بالنظر إلى مكانة الشخصيتين في المنطقة، ولكن في اعتقادي من المهم خوض السباق بشخصيتين أو ثلاث من نفس المعسكر؛ لأنه في حال عدم وصول شخصية منها إلى الدور الثاني من الانتخابات يكون هناك بديل لدى الناخبين، يمكن الدفع به والاتفاق معه ليكون منافسًا في الجولة الثانية“، وفق تأكيده.

واعتبر المحامي والسياسي الليبي عصام التاجوري، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، ”أنّ الفيصل في تحديد مدى احتمالية حدوث تشتت في الأصوات من عدمه متوقف على فريق حملة المرشحيْن، موضحًا أنّ فريق الحملة الانتخابية لكل طرف هو فقط القادر على تحقيق عدم وقوع ذلك التشتت عبر تحديد فئة الناخبين المستهدفة من الحملة لكسب أصواتهم، فكلما توسعت خارطة الامتداد الجغرافي للفئة المستهدفة قلت فرص تشتت الأصوات“، وفق تعبيره.

وأعرب التاجوري عن أمله في أن تسود الأجواء الإيجابية التنافسية بين المترشحين بصرف النظر عن توجهاتهم، ”وهو الأمر الملقى على عاتق فريق الحملة الانتخابية لكل ناخب على حدة، حيث يمكنهم بذل أكبر جهد للابتعاد عن الدعاية الموجهة العدائية ذات الطابع الاستفزازي أو الكراهية“، بحسب قوله.

وذهب رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل إلى اعتبار أن ترشح أكثر من طرف من معسكر واحد يُحدث تحالفا بينهما، موضحا أنّ المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح سيحدثان وحدة رصد لقياس حظوظهما في الانتخابات، وإذا ثبت أن أحدهما حظوظه ضعيفة قد يتنازل للآخر خلال الدور الأول، وإذا تبين أن أحدهما سيضمن ترشحه للدور الثاني سيتحدث الآخر لناخبيه ويقنعهم بالتصويت لحليفه.

وأوضح عقيل في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّه كلما كان التحالف على الحكم وليس على منصب الرئيس لا يضرّ تقارب المترشحين وانتسابهم إلى نفس المعسكر، لأنّ التفكير بمنطق الحكم مع وصول أحدهم إلى منصب الرئيس يعني أن يتقلد المرشحون الآخرون مناصب وزارية في الحكومة الحديدة، وأن ينشأ الائتلاف بينهم، وهو مهم جدا لإحداث منظومة واحدة داخل الحكم، ما يمكّن من تحقيق المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه“، بحسب قوله.

قفزة للمجهول

لكن الناشط السياسي المهتم بالشأن العام في ليبيا محمد كركرة، اعتبر أن ترشح عقيلة صالح يعتبر قفزة نحو المجهول، وأنه كان من الأجدر أن لا يترشح عقيلة صالح، لا سيما أنه كان على علم بترشح المشير خليفة حفتر قبله.

وقال كركرة لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”اختيار صالح هذا الوقت يمثل سعيا لتشتيت الأصوات، وهو ما سيؤثر سلبا على حظوظ حفتر، بحسب تعبيره.

ووصف كركرة هذه الخطوة بأنها ”غير منطقية“ من عقيلة صالح، الذي يريد من خلال هذه القفزة غير المبررة تشتيت الأصوات، وقد كان من الأجدر أن يترك الأصوات للمرشح خليفة حفتر“، وفق تقديره.

ويشرح الناشط السياسي محمود البرعصي هذه الخطوة، قائلا إنّه ”نتيجة فارق التعداد السكاني بين برقة وطرابلس كنت أتمنى منذ البدء أن لا يتقدم من برقة أكثر من مرشح واحد على أمل حسم الرئاسة خلال الجولة الأولى، وللأسف حتى الآن تقدمت ثلاث شخصيات للانتخابات الرئاسية عن برقة، وهم: حفتر والمستشار عقيلة والدكتور عارف النايض، وربما يلحق بهم الأستاذ الشريف الوافي والمستشار الدلاف؛ وهذا الأمر يشتت الأصوات وقد لا يصل أي منهم إلى المرحلة الثانية“.

وأضاف البرعصي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنه في كل الأحوال في حالة تجاوز المشير حفتر والمستشار عقيلة الجولة الأولى، نتوقع انسحاب المستشار عقيلة صالح لمنح الفرصة للمشير حفتر في الفوز بالانتخابات الرئاسية“، بحسب تعبيره.