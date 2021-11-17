بعد ظهوره خلف سيف القذافي.. إيقاف آمر مديرية سبها عن العمل

أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)، بأن وزير الداخلية الليبي خالد مازن، قرر اليوم الأربعاء، إيقاف العميد وآمر مديرية أمن سبها، محمد بشر، عن العمل على خلفية ظهوره خلف سيف الإسلام القذافي بمقر المفوضية الليبية للانتخابات.

وبحسب ما نشرته الوكالة على صفحتها في ”فيسبوك“، فقد أصدر وزير الداخلية خالد مازن هذا القرار، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد بشر خلف سيف الإسلام القذافي، عندما كان الأخير يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن آمر مديرية أمن مدينة سبها، العميد محمد بشر، قبل ساعات من إيقافه عن العمل، كشفه عن إصدار غرفة عمليات الكرامة للجنوب الليبي، أمراً بالقبض عليه، بعد ساعات من ظهوره خلف سيف الإسلام القذافي.

وأكد بشر، في تصريحات نقلها موقع ”الساعة“ الإخباري المحلي، أنه مازال في عمله بمديرية أمن سبها، بالتوازي مع نشر وزارة الداخلية صورة لبشر وهو ”يتفقد مراكز الاقتراع داخل المدينة، للوقوف على سير العمل في تأمين هذه المراكز من قبل رجال الشرطة والأمن“، بحسب الوزارة.

وأثارت صورة محمد بشر، وهو يمر خلف سيف الإسلام القذافي جدلا واسعا، وسط تساؤلات عديدة حول طريقة تأمين سيف الإسلام القذافي، والجهة التي قدمت له الحماية حين وصوله إلى المدينة ومغادرته لها.

وذكر محمد بشر أنه عقد أمس الثلاثاء اجتماعا، ضم مديري الفروع والإدارات والأجهزة الأمنية بالجنوب لوضع خطط لتأمين الانتخابات المقبلة بالمدينة.

ونفى محمد بشر أية علاقة مع أمن سيف الإسلام القذافي قائلا: ”لم أؤمن شخص سيف الإسلام، ولكني أمنت مكتب المفوضية في سبها“، مضيفا: ”ليست لنا أي علاقة بالتأمين الشخصي لسيف الإسلام القذافي، ولا علم لنا حتى بمن يؤمنه“.

وأضاف بشر أن ”سيف الإسلام حضر بصفته مواطنا ليبيا وقدم أوراقه للانتخابات، ودورنا حماية المراكز الانتخابية الواقعة في نطاق المديرية“.

وعن علاقة وزارة الداخلية الليبية بحضور سيف الإسلام القذافي إلى المركز الانتخابي، قال محمد بشر: ”لا توجد أي أوامر من وزارة الداخلية أو تنسيق بخصوص تأمين سيف الإسلام القذافي وفريقه“.