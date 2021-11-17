المنفي يبحث مع المبعوث الأممي عقبات الانتخابات الليبية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش اليوم الأربعاء، أنّ ليبيا قادرة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي والتغلب على محنتها الذهاب نحو الاستقرار.

وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي، إنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحث مع كوبيتش، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، ومنها العقبات أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن المقبل حول ليبيا.

ووفق البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد استعرض اللقاء، الذي عُقِد صباح الأربعاء، نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد الأسبوع الماضي، وسُبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، مع المجتمع الدولي“.

من جانبه أكد المبعوث الأممي أن اجتماع المنفي الأخير مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في باريس، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان، وفق البيان.

كما أكد المنفي، حرصه على ”جمع الفرقاء الليبيين ورأب الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، إن ”نورلاند أكد خلال اجتماعه اليوم مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في طرابلس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية، لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساس من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلاد“.

وتتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعة المسار السياسي الذي انطلق منذ مؤتمر جنيف للحوار الليبي وأفرز حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيية والمجلس الرئاسي الحالي برئاسة محمد المنفي، وتتطلع إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفق خريطة الطريق التي أفرزها مؤتمر جنيف تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن، قبل أن يتم الاتفاق على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد، على أن تجري الانتخابات التشريعية تزامنا مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أواخر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط من العام المقبل.