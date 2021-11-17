إسبانيا تسلم المغرب "بوخنونة" الموالي لجبهة البوليساريو

سلمت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، لنظيرتها المغربية المدعو فيصل البهلول المعروف على مواقع التواصل بـ”بوخنونة”، وهو أحد الموالين لجبهة بوليساريو في الخارج، وتتهمه السلطات المغربية بالتحريض على ارتكاب ”جرائم إرهابية“ داخل المملكة.

وذكرت المواقع الإعلامية المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بتوقيف المتهم بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار مدريد بارخاس بإسبانيا.

و باشرت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء التحقيق مع ”بوخنونة“، لتورطه في أحداث “إكديم إزيك”، إضافة إلى اتهامه بالتحريض الدائم على ارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة ومصالحها بالخارج.

ومن المرتقب أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم الإرهاب والتطرف بالرباط، فور انتهاء التحقيق الأولي.

وتعود أحداث مخيم ”إكديم إزيك“ إلى 10 أكتوبر / تشرين الأول 2010، حين قامت مجموعة من سكان مدينة العيون، كبرى حواضر الجنوب المغربي، بنصب الخيام في ضواحيها للضغط على السلطات المحلية قصد تلبية مطالب اجتماعية.

واتهمت السلطات المغرببية، الموالين لجبهة بوليساريو المطالبة بالانفصال عن المغرب، باستغلال الأمر لإحراج المملكة بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمغرب في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2010، وكذلك زيارة مبعوثه الخاص كريستوفر روس للصحراء.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قامت السلطات بتفكيك مخيم ”إكديم إزيك“ بعد مواجهات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية المغربية، بينما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة 4 في صفوف المدنيين، و70 فردا من القوات العمومية.

وأصدر القضاء في 2017 أحكاما بالسجن بحق 23 صحراوياً متهمين بقتل عناصر الأمن، تراوحت بين 20 سنة والمؤبد.

وفيصل بهلول من المطلوبين في هذه القضية، وينحدر من قبيلة “أيت موسى أوعلي” بمنطقة لبيار، بإقليم گلميم حسب موقع ”العمق“ المغربي، ومتهم بالتورط في قتل أحد عناصر الدرك الملكي خلال تلك الأحداث التي فر بعدها إلى إسبانيا، إلى أن تم القبض عليه يوم 31 آذار/مارس الماضي، خلال عملية أمنية بإقليم الباسك.

وذكرت الشرطة الإسبانية في بيان لها آنذاك، أن فيصل البهلول، “متطرف للغاية واستخدم ملفات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها” على حد تعبير البيان.