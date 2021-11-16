تقرير: "صراع نفوذ" داخل الفريق الرئاسي التونسي

يبدو أن صراعا محتدما اندلع بين الفريق الرئاسي المحيط بالرئيس التونسي قيس سعيد، حيث دب الخلاف بين أحد أبرز المقربين من الرئيس، وهما مستشارته نادية عكاشة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفق ما نشر موقع ”الشارع المغاربي“ الإخباري.

وبحسب التقرير، ”فقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة صراع بين ما أسماها شقوق فريق رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقودها صفحات تُعدّ بالمئات تتداول وثائق رسمية للدولة يتم تسريبها إليها دون حسيب ولا رقيب ويديرها مكلفون بإدارة هذه الصفحات على اتصال مباشر مع فاعلين بارزين في محيط الرئيس يتلقون منهم المعلومات والتعليمات، ما حولهم إلى ما يشبه الموظفين بالرئاسة“.

واستعرض أمثلة لبعض الأخبار التي تم تسريبها على صفحات ”فيسبوك“ وتسريبات منسوبة للمستشارة الرئاسية نادية عكاشة وهي توجه تعليمات لمجموعات ناشطة على فيسبوك تابعة لها لاستهداف سفير تونس في الأمم المتحدة سابقا قيس القبطني، الذي رفع شكوى قضائية على خلفية ذلك، لا يُعلم إلى أي مآل صارت.

وأفاد بأن ”موازين القوى تغيرت في القصر الرئاسي حيث انقسم محيط الرئيس إلى شقّين أحدهما تابع لوزير الداخلية توفيق شرف الدين والثاني للمستشارة نادية عكاشة، حيث يعتبر شرف الدين بأنه ابن المشروع وأحد رواده، باعتبار أنه كان ناشطا في حملة قيس سعيد الرئاسية ورئيسا للحملة في محافظة سوسة المؤثرة، وهو أيضا قريب من عائلة الرئيس ولا سيما شقيقة زوجته، وهي زميلة لتوفيق شرف الدين في المحاماة“.

وأوضح أن ”نادية عكاشة التي تتزعم الشق الثاني هي زميلة للرئيس قيس سعيد وهي من الوافدين الجدد على أصحاب مشروع الرئيس الذين أصبحوا يتمتعون بحظوة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، مع اتخاذ سعيد حزمة الإجراءات الاستثنائية“، لافتا إلى أن ”الصراع بين عكاشة وشرف الدين انطلق منذ إقالة الخير من وزارة الداخلية في حكومة هشام المشيشي السابقة، حيث إن الوزير بحكم قربه من سعيد كان يمثل تهديدا لعكاشة التي تمكنت من إبعاد كل من ينافسها على النفوذ، وكانت الحصيلة إقالة أكثر من عشرة مستشارين من القصر الرئاسي، حملوها جميعا المسؤولية في ذلك“.

وتجددت الخلافات بين شرف الدين وعكاشة مع انطلاق مسار ما بعد 25 يوليو/تموز، حيث انفتح باب المنافسة بينهما على منصب رئاسة الحكومة وانتهت المنافسة باستبعادهما من السباق، لكن مع تغير موازين القوى لفائدة شرف الدين الذي عاد إلى منصب وزير الداخلية وسط سند من داعمي مشروع ”البناء الجديد“ الذي بدأه سعيد بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة حكومة المشيشي.

وحذّر التقرير من أنّ ”الخطير في ما يتناقل عن الصراع داخل فريق قيس سعيد هو توظيف أجهزة الدولة تماما مثلما كان في عهد حزب نداء تونس الحاكم خلال الفترة من 2014 إلى 2019، كما أن الأمر يتعلق بتسريب وثائق بعضها سرية يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت وزارة الداخلية إلى أحد أهم مسارح هذا الصراع، ما يمثل خطرا على الدولة“.