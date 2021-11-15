الدبيبة يهاجم قانون الانتخابات ويبقى مسألة ترشحه للرئاسة "معلقا"

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة يوم الإثنين، إنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات في ”اللحظة الحاسمة“، لكنه هاجم قانون الانتخابات ووصفه بالمعيب.

وحث الدبيبة أنصاره على رفض قوانين الانتخابات، وقال في كلمة وجهها الى الشعب الليبي خلال الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني للشباب إن قوانين الانتخابات معيبة ومفصلة على أشخاص بعينهم، معتبرا أن المفوضية العليا للانتخابات قبلت بقوانين لم يختارها الليبيون.

وأضاف الدبيبة ”نريد برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة، غير أن قوانين الانتخابات ”مفصلة على مقاس بعض الأشخاص.

وشدد على عدم التنازل عن إجراء الانتخابات وفق الدستور، قائلا نريد انتخابات واضحة بقاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وجدد عبد الحميد الدبيبة استعداده لتسليم السلطة حال تم إجراء انتخابات نزيهة.

وفيما يتعلق بمسألة ترشحه، توجه الدبيبة، خلال كلمته للحاضرين، قائلا: ”هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟“ ، مضيفا ”أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات“.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح نية الدبيبة الترشح للانتخابات، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء خارج التنافس على السلطة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الدبيبة أبلغ السايح بمعارضته المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تلزم أي موظف مدني أو مرشح عسكري بترك منصبه في السلطة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وفي سياق آخر، وعد الدبيبة الشباب تفعيل برنامج الإقراض، قائلاً ”سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، إضافة إلى توزيع أراض بالمجان عليهم“.

وأكد الدبيبة أن مشاريع الإسكان المخصصة للشباب مازالت قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية، مضيفا“ كل شاب لابد أن تكون عنده شقة محترمة وصحية“ .

وذكّر الدبيبة الشباب الليبي، بتصريحه في 12 أكتوبر /تشرين الأول عندما قال إن “ الحكومة ستبدأ العمل ببرنامجين للإقراض دون ربا“.

وقال الدبيبة، إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، إضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة.

يذكر أنه في 12 أغسطس/آب الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.