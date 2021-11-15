وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب 24 نوفمبر لتوقيع اتفاقات "أمنية"

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الوزير بيني غانتس سيقوم بزيارة رسمية للمغرب يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيوقع اتفاقات تعاون أمني مع المملكة.

وكان المغرب قد وقع نهاية العام الماضي اتفاقية مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بوساطة أمريكية.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المغرب في أغسطس /آب، وهي أول زيارة من نوعها لشاغل ذلك المنصب منذ عام 2003.

وظل المغرب لقرون وطنا لواحدة من أكبر وأغنى الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن قامت إسرائيل عام 1948.

ويقدر عدد اليهود الذين غادرو المغرب من عام 1948 إلى عام 1964 بربع مليون.

واليوم، هناك نحو 3000 يهودي في المغرب، بينما يقول مئات الآلاف من الإسرائيليين إن أجدادهم مغاربة.

ووصف المسؤولون في المغرب الاتفاق الدبلوماسي مع إسرائيل، الذي شمل فتح مكاتب اتصال وتسيير رحلات جوية بين البلدين، بأنه استئناف للعلاقات المتوسطة المستوى التي خفضت الرباط مستواها في عام 2000 تضامنا مع الفلسطينيين.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي، إسرائيلي، أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع ”تل أبيب“، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وأقامت المغرب وإسرائيل علاقات دبلوماسية من خلال مكتبيْ اتصال في الرباط و“تل أبيب“، عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، العام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميًا بعد الانتفاضة الفلسطينية، العام 2000.

وأكد الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس، في عدة مناسبات، بعد التطبيع مع إسرائيل، استمرار دعم القضية الفلسطينية على أساس المفاوضات من أجل حل الدولتين.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية، وقد وصلت بالفعل أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى مراكش يوم الـ25 من يوليو الماضي.