ليبيا.. المدعي العام العسكري يطالب بإيقاف ترشح سيف الإسلام وحفتر للرئاسة

طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد غرودة، اليوم الأحد، المفوضية العليا للانتخابات بـ“إيقاف إجراءات ترشح“ كل من المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المنتظرة.

جاء ذلك في رسالة وجهها مكتب المدعي العام العسكري، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طالبه فيها بإيقاف السير في إجراءات ترشح المذكورين إلى حين ”امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع“.

وحملت الرسالة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ”المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك“.

وجاء طلب النيابة العسكرية الليبية، بعد ساعات من تقديم سيف الإسلام القذافي، أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرع مفوضية الانتخابات بمدينة سبها. في حين لم يقدم المشير خليفة حفتر حتى الآن ملف ترشحه للانتخابات، وإن رجحت بعض المصادر أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أن سيف الإسلام القذافي تقدّم للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقالت المفوضية في بيان لها ”تقدم سيف الإسلام معمر القذافي بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة“.

وأضاف البيان ”كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها“.

وفي كلمة مقتضبة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، قال سيف الإسلام ”ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. والله غالب على أمره“.

وتعليقا على قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا، سارعت محكمة الجنايات الدولية، إلى التذكير بأن الوضع القانوني لسيف الإسلام القذافي ”لم يتغير منذ العام 2011″، حيث صدر بحقه أمر بالقبض على خلفية ما وصفتها بـ“الجرائم التي ارتكبها“.

وقال الناطق باسم ‏محكمة الجنايات الدولية فادي العبدالله، اليوم الأحد، في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“: ”نحن لا نعلق على أي شأن سياسي، ولكن الوضع القانوني لسيف أمام المحكمة لم يتغير.. صادر بحقه أمر قبض منذ 2011، وما زال ساريا حتى الآن“، وفق قوله.