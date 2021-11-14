تونس.. تجدد التظاهرات المطالبة باستئناف جلسات البرلمان وإنهاء "الوضع الاستثنائي"

تجددت التظاهرات في تونس، اليوم الأحد، إذ خرج آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ الـ25 من تموز/يوليو الماضي، وما تبعها من تدابير، داعين إلى إعادة العمل بالبرلمان وإنهاء الوضع الاستثنائي.

وتوجه المتظاهرون نحو الساحات الرئيسة المحيطة بمبنى البرلمان، شمال غرب العاصمة تونس وسط تعزيزات أمنية مشددة في محيط البرلمان المجمدة أعماله، وغلق كل المنافذ المؤدية إليه.

ويأتي هذا التحرك بدعوة من مجموعة من الأحزاب تقودها حركة ”النهضة“ الإسلامية وكتلتها البرلمانية وبعض الشخصيات السياسية المناهضة لتوجهات سعيد، وقد أطلقت مبادرة تحت مسمّى ”مواطنون ضد الانقلاب“.

ودعت المبادرة إلى تحرك احتجاجي بساحة باردو، شمال غرب العاصمة تونس، قبالة مقر البرلمان المعطل منذ الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، من أجل المطالبة بإنهاء ”حالة الاستثناء“ التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي استنادا إلى الفصل الـ80 من الدستور وتقديره بأن ”خطرا داهما“ يهدد كيان الدولة، وفق ما جاء في هذا الفصل.

ودعت الجهات السياسية المشاركة في التحرك الاحتجاجي إلى الدفاع عما سمّته ”الشرعية الدستورية والبرلمانية“ و“استئناف البرلمان أنشطته واختصاصاته“.

وخلال التجمع القريب من مبنى البرلمان أكدت النائبة الأولى لرئيس البرلمان المجمد، والقيادية في حزب ”قلب تونس“ سميرة الشواشي أن المحتجين سيدخلون في اعتصام بشارع 20 آذار/ مارس بباردو (القريب من البرلمان) إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب، مندّدة بما اعتبرته تضييقا من السلطات الأمنية على المحتجين ومنعا لهم من التعبير عن آرائهم.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية عن عضو مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب“ جوهر بن مبارك قوله إن السلطات أوقفت وسائل النقل بالطرقات لمنع وصول المحتجين من مختلف المناطق والمحافظات إلى ساحة باردو، مشيرا إلى أن المحتجين لن يغادروا شارع 20 آذار/ مارس إلى حين فتح الطرقات ورفع الحواجز الأمنية التي وضعت في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، وفق تأكيده.

وندد بن مبارك بما وصفه بعدم شجاعة السلطة ووزارة الداخلية بالخصوص، معتبرا أن المبادرة قدمت إعلاما للسلطات بتنظيم وقفة اليوم ولم تعلمهم وزارة الداخلية بمنعها.

وكان مواطنون ونشطاء سياسيون شاركوا مِن قبلُ في تحركات احتجاجية وسط العاصمة تونس للدعوة إلى عودة العمل بالبرلمان وإنهاء الوضع الاستثنائي الذي أقره الرئيس التونسي في الـ25 من تموز/يوليو الماضي، ولا سيما تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وفي مقابل هذه التظاهرات، ثمة مسيرات مضادة تعبّر عن تأييدها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.