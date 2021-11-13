يوسف الشاهد ينفي هروبه إلى فرنسا ويتوعد بمقاضاة "مروجي الإشاعة"

نفى رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، مساء السبت هروبه من تونس لفرنسا وتوعد بمقاضاة كل من نشر إشاعة هروبه، بعد فتح ملفات فساد تورط فيها عدد من المقربين منه.

وقال يوسف الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”تعود نفس الجوقة لتتخبط في الكذب والافتراءات حولي وحول عائلتي. نفس الروايات الكاذبة“.

وأضاف يوسف الشاهد في تدوينته “ من يهرب لا يمر عبر المطار ويُختم جواز سفره من الأمن، الذي يمنع من السفر هو القانون وليس الفايس بوك والاشاعات والقضايا الوهمية ”.

وقال الشاهد إن من يقومون بنشر هذه الإشاعات يحاولون تصفية حسابات سياسية معه، عبر دفع الأموال لعصابات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف الشاهد، أن من يقوم باستهدافه لن يتمكن من التغطية على فساده وعلى القضايا الكبرى لتونس.

وختم يوسف الشاهد تدوينته بالقول “ المرة القادمة عندما أسافر، سأقوم بإعلان وإشهار مسبق واستشارة مرتزقة الفايس بوك والحصول على رضاها…نلتقي قريبا والقضاء بيننا“.

ويأتي نشر يوسف الشاهد لهذه التدوينة، في سياق الرد على عدد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين نشروا مؤخرا إشاعة هروب الشاهد من تونس، بعد فتح ملفات فساد بعض المقربين منه.

وأصدر القضاء التونسي، مؤخرا قرارا بتوقيف الوزير السابق في حكومة الشاهد ، شكري بن حسن ، ونائب البرلمان المجمد ، محمد الصالح اللطيفي، على خلفية ”ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية، والتدليس والتورط في تجارة النحاس“.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة في ”القطب القضائي الاقتصادي والمالي“ قررت توقيف وزير البيئة السابق والنائب، وعهدت إلى الفرقة المركزية الثالثة في الحرس الوطني بالبحث عن شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب جرائم صرفية وجمركية وتدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في النحاس.

كما أوقفت السلطات التونسية، وزير الزراعة الأسبق في حكومة الشاهد، سمير بالطيب؛ على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.

واذنت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تونس، لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الزراعة الأسبق سمير بالطيب ومسؤولين آخرين تابعين للوزارة.

وتم توقيف الوزير وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد وسوء تصرف خلال فترة تولي سمير بالطيب وزارة الزراعة في حكومة يوسف الشاهد، في الفترة بين عامي 2017 و2019“.