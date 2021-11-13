رئيس "المفوضية العليا": الانتخابات الليبية في موعدها ولا مجال لتأجيلها

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح اليوم السبت، أن الانتخابات المنتظر إنجازها أواخر الشهر القادم ”ستجرى في موعدها المقرر ولا مجال لتأجيلها“، حتى وإن تم تعديل قوانين الانتخابات.

وأضاف السايح، أن المفوضية ”لم تواجه إلى الآن ما يدفع باتجاه توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق حول قوانين الانتخابات“.

وقال السايح في تصريحات لقناة ”ليبيا الحدث“ المحلية، إنه ”لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام“، مشيرا إلى أن المفوضية ”لم تخالف القانون بتحديدها المدد الزمنية للانتخابات“.

وشدد السايح، على أن ”الانتخابات ستكون في موعدها يوم 24 كانون الأول ديسمبر المقبل، ولا مجال للتأخير حتى لو عُدلت قوانين الانتخابات في البرلمان.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن المفوضية ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، رجح في تصريحات صحفية اليوم السبت، تأجيل الانتخابات الليبية ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المجلس قدم طعونه لدى القضاء الإداري للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد المشري على أن المجلس الأعلى للدولة ”لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات“، مضيفا أن ”هذه الانتخابات لا نعرقلها ولا نحميها“.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أنه إذا بلغت نسبة المشاركة ”صفرا“ في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا سيجعل الانتخابات باطلة قانونا.

وقال المشري خلال ندوة صحفية، إئن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب ”مخالفة للإعلان الدستوري ولـ6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وللاتفاق السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني“. وفق قوله.

وأشار إلى أن الموقف الفرنسي في مؤتمر باريس، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس هذه القوانين المعيبة ”لا يدعمه سوى مصر“، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، يتمثل في أنه ”إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكل“، وفق تعبيره.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، أكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا في ليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي.