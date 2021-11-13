اتحاد الشغل التونسي يحذر من انفجار الوضع الاجتماعي في البلاد

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، من ”انفجار الوضع الاجتماعي“، بالتزامن مع الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في تونس.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إن ”الوضع الاجتماعي في تونس صعب وينذر بانفجارات اجتماعية، إلى جانب وضع اقتصادي صعب وصعب جدا أيضا“.

وأضاف الشفي، في تصريح لإذاعة ”جوهرة“ المحلية، أن ”الحكمة تقتضي فتح مفاوضات وحوار حول الوضع الاقتصادي بالتوازي مع الوضع الاجتماعي“.

وأكد سمير الشفي، أن الاتحاد العام التونسي للشغل، ”كان من القوى التي اعتبرت قرارات 25 يوليو/ تموز الماضي، نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، والتنكر لاستحقاقات الثورة ولتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل للعاطلين“.

وقال الشفي، إن ”قرارات تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، كانت بسبب فشل فترة كاملة“.

ولفت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد عبر عن دعمه لما وصفها بـ“الحركة التصحيحية“، على قاعدة احترام الحقوق والحريات، وعلى قاعدة التشاركية في خيارات إعادة بناء الوطن.

يذكر أن تونس شهدت مؤخرا، سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المحافظات؛ للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

وعادت التحركات الاحتجاجية، التي ينفذها شباب من العاطلين عن العمل بمنطقة الكامور النفطية التابعة لمحافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، مؤخرا، بعد أن هدأت المحافظة على امتداد أكثر من سنة.

وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية، بعد عام على توقيع اتفاقية مع الحكومة السابقة، لإنهاء التوتر، لكن دون تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق، نظم عاطلون عن العمل بدعوة من ”تنسيقية الكامور“، الهيكل الناطق باسمهم، وقفة احتجاجية وسط مدينة تطاوين التونسية؛ لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها العام الماضي تجاه المحافظة.

وشهدت منطقة ”عقارب“ من محافظة صفاقس، مؤخرا، احتجاجات شعبية واسعة؛ على خلفية قرار وزيرة البيئة إعادة فتح مركز تجميع النفايات في المنطقة، واستعملت العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وتجمع سكان ”عقارب“ في شوارع المنطقة، وعبروا عن رفضهم لقرار إعادة فتح مركز تجميع النفايات، ورفعوا شعارات ضد الحكومة التونسية، ودخلوا في مواجهة مع عناصر الأمن.