غداة مؤتمر باريس.. واشنطن تتعهد "بعدم التسامح" مع معرقلي الانتخابات الليبية

توعد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نولاند، اليوم السبت، بمحاسبة كل من يفكر في عرقلة الانتخابات الليبية، قائلا: ”لن يكون هناك عفو أو تسامح لمن يفكرون في عرقلة الانتخابات“.

وقال ريتشارد نولاند، في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“، إن الانتخابات يجب أن تجرى دون أي جدل، وإن التعديلات الفنية والقانونية على تشريعات الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين.

وشدد السفير الأمريكي في ليبيا، على وجود خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل الانتخابات وبعدها.

وجاء تصريح السفير الأمريكي، غداة اختتام مؤتمر باريس حول الملف الليبي، الذي تم خلاله مناقشة موعد الانتخابات وإخراج المقاتلين من ليبيا.

وأصدر المجتمعون في مؤتمر باريس، أمس، بيانهم الختامي، داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر ودعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، وهددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.

وجاء في البيان الختامي: ”نحن المشاركون، نؤكد من جديد احترامنا الكامل والتزامنا الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ونعارض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ونرحب بالتقدم المحرز نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020“.

وأضاف البيان: ”نعيد تأكيد التزامنا بنجاح العملية السياسية الليبية، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021، وفقا لخارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و 2571 ومخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا“.

ورحب البيان ”بمؤتمر الاستقرار الليبي الذي عقد في طرابلس، في 21 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، والذي يمثل مساهمة مهمة بقيادة ليبيا في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ونهنئ المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على تصميمهما على ضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في 24 ديسمبر، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أساس خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية“.

وأكد البيان ”أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، ونشيد بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية“.