الأمن التونسي يعتقل البرلماني زهير مخلوف

ألقى الأمن التونسي، مساء يوم الجمعة، القبض على النائب في البرلمان زهير مخلوف في محافظة نبال التونسية.

و أكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن اعتقال البرلماني زهير مخلوف تم بعد محاولته التحصن بالفرار، عقب صدور حكم ضده بالسجن لمدة عام مع النفاذ العاجل.

و في وقت سابق من يوم الجمعة، قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل ، ضد نائب البرلمان التونسي المجمد ،زهير مخلوف ، في قضية تحرش بتلميذة هزت الرأي العام التونسي وتسببت في احتجاجات واسعة.

وقال المتحدث باسم المحكمة التونسية بمحافظة نابل، عصام الخميري، في تصريحات صحفية، إن العقوبة بحق زهير مخلوف كانت على خلفية تحرشه بتلميذة و ”المجاهرة بما ينافي الحياء“.

وخضع زهير مخلوف مؤخرا لملاحقة قضائية، بعد أن قدمت جمعيات ناشطة رسالة استنكار لما تم اعتبارها ”تجاوزات في التعاطي مع القضية“ التي أثارت جدلًا واسعًا.

وأكدت المحامية نعيمة شبوح، الناطقة باسم الدفاع في القضية المرفوعة ضد النائب زهير مخلوف ، أنه تم مؤخرا قبول استئناف قرار ختم البحث بعد أن استبعد قاضي التحقيق قضية التحرش الجنسي واعتبرها ”اعتداء على الأخلاق الحميدة بمضايقة الغير“.

وأوضحت المحامية في تصريح أدلت به لوسائل إعلام محلية أن“دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث، وصرحت بتوافر ما يكفي من أدلة لتوجيه تهمة التحرش الجنسي، والتجاهر عمدًا بالفاحشة، وإحالة مخلوف وملف القضية على المجلس الجناحي“، معتبرة أنه ”تم إنصاف الفتاة القائمة بالحق الشخصي، وإعادة تهمة التحرش إلى الملف“.

وكانت النيابة العامة قد تحركت، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ضد زهير مخلوف بناءً على شكوى تقدمت بها تلميذة في أحد معاهد محافظة نابل شمال البلاد قالت إنه ضايقها، وقام بممارسات منافية للحياء أمام المعهد الذي تدرس به.

وكانت 16 جمعية ومنظمة ناشطة في المجتمع المدني في تونس تقدمت، الأربعاء برسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء اعتبرت فيها أن قضية التحرش التي تلاحق النائب زهير مخلوف شهدت عدة تجاوزات.

واعتبرت الجمعيات في بيان مشترك لها أن القضية شهدت عدة خروقات إجرائية، منها طول مدة التحقيق التي لا تتلاءم إلا مع القضايا المعقدة، والحال أن القضية الحالية تتوافر فيها الأدلة الدامغة على الإدانة، وفق قولها، مستنكرة حذف عبارة ”التحرش الجنسي“ من ملف القضية، ومعتبرة أن النيابة العامة تناقض نفسها بذلك.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية ”أصوات نساء“ أنها قررت مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بكل ما لاحظته الجمعية في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف، ولدعوته لممارسة دوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة.