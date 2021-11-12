بموجب "قانون المصالحة".. وقف محاكمة وزيرين من عهد بن علي متهمين بالفساد

قررت محكمة تونسية اليوم الجمعة، توقيف محاكمة وزيرين في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، باعتبار أن محاكمتها ”غير ممكنة بعد صدور قانون المصالحة الإدارية“.

وأوقفت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة وزير الزراعة الأسبق عبدالسلام منصور، ووزير أملاك الدولة سابقا زهير المظفر.

وخضع الوزيران إلى محاكمة استمرت لسنوات، في قضية تأجير ضيعة زراعية دولية لصالح أحد المستثمرين، وتم اتهام الوزيرين بالفساد.

وتبلغ مساحة الضيعة الدولية 100 هكتار وتقرر تأجيرها سنة 2007 لمستثمر دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

وحكمت المحكمة بالسجن سنتين، مع تأجيل التنفيذ بحق المستثمر، بعد أن قدّم ما يفيد بإجراء صلح مع الدولة بعد سنة 2011، ما تسبب في ملاحقة الوزيرين قضائيا.

ويخضع عدد من وزراء بن علي ومستشاريه وأصهاره، إلى محاكمات مستمرة منذ سنة 2011، حيث حوكم بعضهم بالسجن والبعض الآخر تم إطلاق سراحهم، لثبوت براءتهم أو قيامهم بعملية صلح مع الدولة، بعد أن صادق البرلمان على قانون المصالحة سنة 2017.

وأثارت قضية صهر بن علي، عماد الطرابلسي، جدلا واسعا مؤخرا بسبب استمرار سجنه بالرغم من أنه قام بعملية صلح مع الدولة ودفع مبالغ مالية كبيرة.

ووجه محامي ”الطرابلسي“ نداء مفتوحا للرئيس ”سعيد“، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، طالبًا منهما إيقاف محاكمات الطرابلسي والحفاظ على هيبة تونس أمام الهيئات والمنظمات الدولية.

ووجه المحامي النداء بعد أن تم الحكم على الطرابلسي مؤخرا، بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية، مشددا على أن موكله خضع لمحاكمات ماراثونية يجب إيقافها.

وأوضح المحامي عصام السمعلي، في تصريح إعلامي، أن الطرابلسي سبق له أن قام بعملية صُلح مع هيئة الحقيقة والكرامة، التي تُشرف على ملفات العدالة الانتقالية في تونس.

وأضاف أنه ”قدم للمحكمة تقريرا ونسخة من قرار الصلح“، مشددا على أن القضية التي تم في إطارها الحكم على عماد الطرابلسي بالسجن والغرامة المالية، مشمولة بالصلح الذي أُبرم مع هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال إنه قدم أيضا نسخة قانونية من إنذار بالدفع، فوّض من خلاله عماد الطرابلسي الدولة التونسية في شخص ممثلها القانوني وزير المالية لخصم مبلغ 235 مليون دينار (ما يقارب 70 مليون دولار) من رصيده، تنفيذا لمضمون قرار الصلح.

وأكد ”السمعلي“ أنه بالرغم مما تم تقديمه من وثائق للمحكمة، فقد أصدرت الدائرة الجنائية حكمها بسجن عماد الطرابلسي.