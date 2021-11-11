الجيش الليبي يقرر ترحيل 300 مرتزق ومقاتل أجنبي

قرر الجيش الليبي، مساء الخميس، ترحيل 300 مرتزق ومقاتل أجنبي من الأراضي الليبية، في خطوة تسبق عملية البدء الفعلي في تنفيذ الخطة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد الجيش الليبي، إخراج المرتزقة من المناطق الخاضعة لسيطرته، مشيرا إلى أن هذه المجموعة هي ”دفعة أولى، خارج شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة سابقا“.

وتم إعلان القرار في بيان صادر عن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة، تم خلاله التأكيد على ”التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة خلال عملية نقل المقاتلين إلى دولهم“.

وأضاف البيان، أنه ”ستتم مراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار“.

ولم يحدد البيان الصادر عن اللجنة، الدول التي سيتم ترحيل المقاتلين إليها.

واستبق الجيش الليبي بهذه الخطوة، الانطلاق في تنفيذ الخطة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، ومنها قيام كل طرف بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع تم الاتفاق عليها مؤخرا.

كما تم الاتفاق على الانطلاق في عملية الإخلاء التدريجي للمقاتلين، بشكل متزامن ومتوازن وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة، ثم تسجيل الأعداد الحقيقية للمرتزقة، ثم ترحيلهم عبر دفعات متتالية.

وأعلن مسؤولون ليبيون مؤخرا، أن تحقيق استقرار ليبيا والسلام الدائم، لا يمكن أن يتحقق إلا بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

يذكر أن الجيش الليبي قرر ترحيل المرتزقة، عشية انعقاد مؤتمر دولي بباريس حول ليبيا، سيتم خلاله طرح ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا وآليات إخراجهم.

يذكر أن طرفي الصراع في ليبيا، توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي.

ولم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، بسبب الخلافات القائمة بين الطرفين والدول المعنية بهذا الملف، ما تسبب في تعطيل تنفيذ الاتفاق.

وأكدت لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة، مؤخرا أن دول النيجر وتشاد والسودان، أبدت استعداداها للتعاون في إخراج المقاتلين المنتمين لها من الأراضي الليبية.