تجدد المواجهات بين الأمن والمحتجين في صفاقس التونسية

شهدت منطقة عقارب في محافظة صفاقس التونسية، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعدد من المحتجين، على خلفية تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق مركز لتجميع النفايات، بعد أن قررت السلطات التونسية مؤخرًا إعادة فتحه، بالرغم من صدور قرار قضائي بمنع تجميع النفايات فيه.

وتتواصل المواجهات في منطقة عقارب لليوم الثالث على التوالي، حيث استعملت العناصر الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، مما تسبب في حالات إغماء واختناق في صفوف المحتجين، جرى نقلهم إلى مستشفى ”عقارب“ ومستشفى مدينة صفاقس.

وقال الطبيب عماد دربال في مستشفى عقارب، في تصريح إعلامي إن الإصابات المسجلة تتمثل في اختناق بالغاز، وإصابات على مستوى الأرجل جراء عبوات الغاز، التي أطلقت باتجاه المحتجين.

واندلعت المواجهات اليوم الخميس بعد أن أغلق المحتجون الجسر، الذي تمر منه الشاحنات التي تحمّل النفايات القادمة من مدينة صفاقس، وتمت محاصرتهم من قبل عناصر الأمن.

وقام المحتجون أيضًا، بعد غلق الطريق المؤدية إلى منطقة عقارب في محاولة لمنع الشاحنات من الوصول إلى مركز القنة لتجميع النفايات، ودخلوا في مواجهة مع العناصر الأمنية.

وشهدت منطقة عقارب، أمس الأربعاء، توترًا حادًا، بعد أن أطلقت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا إغلاق مركز لتجميع النفايات، ما أسفر عن حالات اختناق عديدة لدى عدد من المحتجين والصحفيين، تم نقلهم إلى المستشفى، ما تسبب في حالة من التوتر والفوضى داخل المستشفى بسبب تزايد عدد المصابين ومقتل أحد المحتجين، إضافة إلى اعتقال عدد منهم.

وحصلت تلك التطورات بالتزامن مع حالة شلل تام سادت المنطقة بسبب الإضراب العام، الذي تم تنفيذه، وتسببت كثافة قنابل الغاز المسيل للدموع بحرائق في الأراضي القريبة من مركز تجميع النفايات، ولم تستطع عناصر الحماية المدنية التدخل لإطفائها بسبب المواجهة الحاصلة بين العناصر الأمنية والمحتجين.

وانطلقت المناوشات بين الأمن والمحتجين، بعد أن حاول عدد من سكان عقارب اقتحام مركز تجميع النفايات وإغلاقه، ما دفع العناصر الأمنية إلى التدخل لمنعهم، كما تدخلت وحدات من الجيش لحماية وتأمين المؤسسات العامة، بعد انسحاب الأمن على خلفية حرق مركز الأمن في المنطقة وطرد العناصر الأمنية.