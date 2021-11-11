عبد الحكيم بعيو أول مترشح لرئاسة ليبيا

أعلنت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الخميس، أن عبد الحكيم بعيو هو أول مترشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها استلمت وقبلت مبدئياً من بعيو أوراق ترشحه بوحدة تسجيل المرشحين في مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، بعد أن استوفى جميع شروط الترشح.

ويشغل بعيو منصب مدير شركة الحمراء التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أبدى، اليوم الخميس، ”حيرته“ إزاء الإطار الانتخابي الذي اعتمدته مفوضية الانتخابات الليبية، مشيرا إلى تحفظه على المادة 12 من قانون الانتخاب، التي تمنعه ضمنيا من الترشح للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء أن عبد الحميد الدبيبة أعرب عن هذه ”الحيرة“ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إنّ المحادثة تناولت أيضًا الترتيبات الخاصة بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي يعقد غدًا الجمعة، بحسب ما أكده الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة.

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية لم تسمها أن الدبيبة يعتزم الطعن على المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، التي تشترط في المرشح الذي يشغل منصبًا عامًا أن يتوقف عن العمل قبل الترشح بثلاثة أشهر.

وتمثل هذه المادة عقبة أمام عبد الحميد الدبيبة الذي لا يمكنه عمليا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، وهو لا يزال يشغل منصبه كرئيس للحكومة الليبية إلى الآن.

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا حول ليبيا، الجمعة، في باريس؛ لإعطاء ”دفع“ أخير لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار قصر الإليزيه، في معرض تقديمه المؤتمر يوم الثلاثاء، إلى أن ”الانتخابات في متناول اليد، لكن هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها“.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ”المعطلين (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها“، بحسب ”فرانس برس“.

وشددت الرئاسة على أنه من الضروري ”جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها، وضمان احترام نتيجة الانتخابات“، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، والتشريعية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.