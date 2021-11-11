"جون أفريك": "تضارب الأجندات" يُحرج ماكرون عشية مؤتمر باريس حول ليبيا

رأى تقرير نشرته مجلة جون أفريك، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يواجه موقفًا محرجًا، بسبب عدم اتضاح الرؤية بخصوص المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تحتضنه باريس حول ليبيا، بهدف دعم العملية الانتخابية، والذي يراهن عليه ماكرون لاستعادة المبادرة، وتمكين موقع فرنسا في الساحة الليبية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية قمة جديدة حول ليبيا، يوم غد الجمعة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو اقتراع يبدو إجراؤه غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى، حيث تعتقد القوى السياسية في ليبيا، أن البلاد غير مستعدة لهذه الانتخابات التي ينبغي أن تمنح الليبيين قادة شرعيين.

ويؤكد التقرير، أنه ”لا يزال يتعين على باريس، التوفيق بين أجندات مختلف اللاعبين الرئيسيين، وتجنب التعرض للمخاطر. بعد مؤتمري برلين الأول في 2020، والثاني في يونيو/ حزيران الماضي، حان دور إيمانويل ماكرون، لاستقبال رؤساء الدول والحكومات الأجانب باهتمام كبير، كجزء من المؤتمر الدولي الثالث حول ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في باريس“.

ويشترك في رئاسة الاجتماع برلين، وروما والأمم المتحدة، وسيركز على اعتماد قرارات لدعم العملية الانتخابية، ولكن يتوقع أن يكون هذا الاجتماع محيرًا أكثر بكثير من الاجتماعات السابقة، وفق ما نقل التقرير عن طارق مجريسي، الباحث في شؤون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية.

ويقول التقرير، إن باريس تواجه قلقًا إزاء الغياب المحتمل لتركيا اللاعب الرئيسي في الملف الليبي، عن هذا المؤتمر، فيما يحاول ”الإليزيه“ ضمان وجودها، وينقل عن مصدر في القصر الرئاسي قوله: ”بالنسبة للمشاركات حتى اللحظة الأخيرة، يعرف الدبلوماسيون أن كل شيء ممكن“ بحسب تعبيره.

ويوضح التقرير، أنّ ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتصارع مع اليونان المدعوة أيضًا، للمشاركة في المؤتمر، ويسعى إلى أن لا تكون جزءًا من الجهات المشاركة، حيث تتقاتل أنقرة وأثينا على حقول النفط في شرق البحر المتوسط“.

وبالنسبة لطارق مجريسي، فإن ”دعوة اليونان هي انعكاس للموقف الفرنسي، حيث إنه من الواضح أن القضايا تتجاوز الإطار الليبي، وتتعلق أكثر بمنطقة البحر الأبيض المتوسط“ وفق تأكيده.

ووفق التقرير، ستكون كلمة السر بالنسبة لباريس، التأكيد على أهمية الحفاظ على العملية الانتخابية، والهدف من ذلك هو ”تبني نتائج لصالح توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في الموعد المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ”ومن الواضح أن الأمر متروك لليبيين ليقرروا بأنفسهم“.

وينقل التقرير عن مصدر في الإيليزيه، أنّ مؤتمر باريس سيدفع نحو ترسيخ فكرة أن ”الانتخابات لا جدال فيها ولا رجوع عنها“.