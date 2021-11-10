الجزائر ترحب بتصريحات فرنسا بشأن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رحّب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئاسة الفرنسية حول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، معتبرًا أنها ”تحترم الجزائر“، ومعلنا أن بلاده ستشارك الجمعة في مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس.

وقال لعمامرة إن التصريح الصادر عن قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، ”خلافاً للتصريحات التي تسببت في الخلافات والأزمات، يحمل أفكاراً معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخاً ماضياً وحاضراً، وتحترم السيادة الجزائرية“.

وكان الإليزيه أكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ”يأسف للخلافات وسوء الفهم“ مع الجزائر، ويؤكد أنه يكن ”أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية“ و“تاريخها“.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يكن احتراما كبيرا للأمة الجزائرية ولتاريخها كما ولسيادة الجزائر، وأنه يعبر عن أسفه للجدل الذي خلفته التصريحات التي نقلت عنه.

وجاءت هذه التصريحات على لسان مستشار للرئيس الفرنسي خلال لقاء مع الصحافة بشأن مؤتمر ليبيا المقرر يوم الجمعة.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بشدة في الأسابيع الماضية، بعد أن تساءل ماكرون عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن ”النظام السياسي العسكري“ الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس ”كراهية فرنسا“.

ودفع ذلك الجزائر إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يقاتل في مالي المجاورة، وإلى استدعاء سفيرها.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، إنه لن يتخذ الخطوة الأولى لتخفيف التوتر، مضيفا، في تصريحات لمجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، أن ماكرون ”فتح صراعا قديما بطريقة سخيفة تماما“.

وشوهت صدمة حرب الاستقلال، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، العلاقات بين البلدين، واستقلت خلالها الجزائر عن فرنسا، وقُتل مئات الألوف من الجزائريين، ولجأ الجانبان خلالها إلى ممارسات التعذيب.

وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين قبل مؤتمر بشأن ليبيا، يوم الجمعة الماضي، دُعي لحضوره تبون، إن الجزائر طرف رئيسي في المنطقة، وإن ماكرون يريده أن يحضر.

وسعى المسؤول للتعبير عن أسف الرئيس ماكرون، بعد التعليقات التي أدلى بها لمجموعة من الشبان الذين كانوا يبحثون الخلافات التاريخية بين البلدين.

الجدير ذكره أن ماكرون، وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعى إلى التهدئة عبر محاولة الإيحاء بوجود ”علاقات ودية“ مع الرئيس تبون، لكن الأخير لم يبدِ تجاوبًا.