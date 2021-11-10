للمرة الثانية.. تعيين المغربي محمد أوجار رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تجديد تعيين المغربي محمد أوجار، رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان، في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قرارًا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة 9 أشهر، بقصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

وتم تشكيل هذه البعثة من قِبل مجلس حقوق الإنسان، في 22 يونيو 2020؛ بهدف توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016، بما في ذلك توثيق أي أبعاد إنسانية لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وحفظ الأدلة بغية ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وخلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت، الشهر الماضي، قدم ”أوجار“ التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أيد أعضاؤه بالإجماع العمل الذي أنجزته هذه البعثة.

وفي هذا الصدد، طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين (مارس 2022) تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، وأن تقدم له في دورته الخمسين (يونيو 2022) تقريرًا شاملًا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما ما يتم بذله من الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ”ميشيل باشلي“، قد أكدت على الأهمية التي يكتسبها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتعمل هذه البعثة بالتعاون مع السلطات الليبية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي أغسطس 2020 أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعيين أوجار رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان حينذاك، ميشيل باشلي، إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وغياب نظام قضائي فعال، مؤكدة على الأهمية التي يكتسبها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وصرحت باشلي، في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، أن ”هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة، والمساهمة في إرساء السلام في البلاد“.