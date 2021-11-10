الرئيس الجزائري يغيب عن مؤتمر باريس حول ليبيا

حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقفه، وقرر عدم المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه باريس حول ليبيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء إن ”رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا“، لكنه أضاف أن ”الجزائر ستكون حاضرة في ندوة باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص“، وفق ما نقلته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.

وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن اعتزام الجزائر مقاطعة المؤتمر الذي تتطلع باريس إلى إنجاحه من أجل عودتها إلى الواجهة بكامل ثقلها على الساحة الليبية.

ويأتي موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ضوء تفاقم التوترات بين الجزائر وباريس على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول النظام الجزائري الذي وصفه بالنظام العسكري وحول الحرب الجزائرية والإرث الاستعماري الفرنسي.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول مرارا الاتصال بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ولكن بلا جدوى، وأكدت أن تبون رفض الرد على الاتصالات الهاتفية، في مؤشر على استمرار تدهور العلاقات بين الرئيسين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي حاول مساء الإثنين الماضي التواصل مع نظيره الجزائري عبر الهاتف، لإقناعه بالحضور إلى باريس لحضور مؤتمر ليبيا المنتظر عقده في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يجد محاوره على الخط.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سبق أن أرسلت رسالة بهذا المعنى إلى الجزائر العاصمة عبر القنوات الدبلوماسية لإقناعها بحضور قمة باريس حول الملف الليبي، دون أن تشير إلى ما إذا كانت الدبلوماسية الجزائرية قد ردت على الدعوة سلبا أو إيجابا.

وذكّرت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في وقت سابق في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية أنه لم يعد يتواصل مع نظيره الفرنسي عبر الهاتف والسبب الكلمات المنسوبة إلى إيمانويل ماكرون خلال لقاء مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وإشارته أيضًا إلى ما أسماه ”كراهية فرنسا“ وأن النظام السياسي العسكري بني على ”إيجار تذكاري“ أضعفه تمرد الحراك الشعبي، وفق قول الرئيس الفرنسي.