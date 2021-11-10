الجزائر.. تعيين بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري بالنيابة، خلفا للواء محمد قايدي الذي تمت إقالته مؤخرا.

وتمت اليوم، عملية تنصيب بلقاسم حسنات، الذي شغل سابقا منصب المفتش العام للحرس الجمهوري، حيث أشرف على التنصيب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

وتم تعيين حسنات، خلفا للواء محمد قايدي، الذي تم تكليفه بهذا المنصب يوم 7 أبريل 2020 وتمت إقالته مؤخرا بشكل مفاجئ، ما أثار جدلا واسعا.

وأثارت إقالة الجنرال محمد قايدي تساؤلات عن الأسباب والحيثيات التي أدت إلى إبعاد الرجل، الذي كان مسؤولا عن العلاقات الحساسة بين هيئة الأركان العامة ورؤساء المناطق.

وسلط تقرير نشره موقع ”موند أفريك“ الضوء على هذا القرار، موضحاً أنه ”قرار لا أحد في الجزائر يجرؤ على شرح أسبابه“.

وأشار التقرير إلى أن ”قايدي كان ضابطا كبيرا وتوافقيا بلا منازع لثلاثة أسباب على الأقل، وهي سجل خدمته، خاصة خلال السنوات المظلمة (1992-1998) عندما تم الاعتراف بشجاعته واحترافه بالإجماع، وقدرته على البقاء بعيدا عن صراع العشائر بعد عهد قايد صالح في عام 2019 عندما حاولت مجموعة من الجنرالات الاستيلاء على السلطة (بعد إبعاد بوتفليقة) وأخيرا صغر سنه في ”حكومة الشيوخ“ التي تحكم الثكنات، ما قد يجعله في النهاية رئيسا محتملا للجيش“.

وأوضح التقرير أنه ”لجميع هذه الأسباب قام خليفة قايد صالح، الجنرال سعيد شنقريحة، بترقيته في مارس / آذار 2020 بعد شهرين من تعيينه، إلى المنصب المرغوب فيه كرئيس لقسم التوظيف والإعداد، المسؤول عن العلاقات الحاسمة بين هيئة الأركان العامة والمناطق العسكرية، ومن ثم أصبح رجلا رئيسيا في القوات المسلحة، لا سيما أن التوترات القوية نشأت على حدود الجزائر مع المغرب وثانيا مع مالي“.

وحذر التقرير من أن ”تهميش هذا المسؤول الرفيع المستوى من قبل شنقريحة، الذي عرض عليه قبل ثمانية عشر شهرا منصبا مرموقا، يظهر مدى هشاشة ميزان القوى داخل الجيش الجزائري، حيث تم اعتقال ثلاثين جنرالا خلال السنوات الثلاث الماضية“.

وأضاف أن ”سرية الجنرالات، التي تهدد جارتها المغرب بأسوأ الأعمال الانتقامية كل يوم، تقضي معظم وقتها في شن حروب عشائرية عنيفة لا يفهمها معظم الجزائريين“.

واستحضر التقرير محطات من مسيرة اللواء قايدي، بالقول: ”إن صعوده بدأ عندما كلفه قايد صالح في عام 2019 بمهمة تنسيق جميع الأجهزة الأمنية (باستثناء المخابرات العسكرية) ليحل محل الجنرال عثمان طرطق، الوفي لعشيرة بوتفليقة والذي تم تعيينه فيها، حيث يقبع في السجن بعدما أطاحت الحشود الشعبية بالنظام القديم“.

ووفق التقرير: ”كان قايدي على مقربة من أصدقاء قايد صالح ولاسيما رئيس مكافحة التجسس الجنرال بوعزة، ورئيس الاتصالات في وزارة الدفاع الجنرال لشخم، لكن مهارته كانت تكمن في أنه لم يكن لديه أصدقاء وكان بإمكانه التخلي عن أصدقاء الأمس، وهو ما حصل مع آل بوعزة ولشخم عندما حاولوا القيام بثورة داخل المؤسسة العسكرية بعد وفاة قايد صالح“، وفق تعبيره.