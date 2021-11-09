واشنطن والقاهرة تشددان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

شددت أمريكا ومصر الثلاثاء، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي جرى يومي 8و9 الشهر الجاري في واشنطن.

وقال البيان الذي أعلن وزيرا خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن أبرز ما جاء فيه بمؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ومصر شددتا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدتين دعمهما خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5 + 5“ لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة من الأراضي الليبية.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، أشادت مصر بدور الولايات المتحدة في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد، وبقيامها بإمداد مصر بالمعدات الدفاعية، وكذلك بالتعاون المشترك في هذا المجال.

وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لاسيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

وفي ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر.

ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

كما ناقش الجانبان الأمريكي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات الرفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما رحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.

‫وجدد وفدا البلدين تأكيد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، وكذلك بالتعاون الوثيق حول موضوعات المناخ.

و‫أعادت الولايات المتحدة ومصر تأكيد التزامهما بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري.

واتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي، واتصالاً بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل ”فولبرايت“ وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين.