السيسي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث أكد دعم بلاده الكامل للمسار السياسي في ليبيا، وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية جدد السيسي حرص مصر على ”تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر“.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن ”خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وذلك في إطار دور مصر الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والعلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد“.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد السيسي في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي زار مصر في يوليو الماضي، وناقش مع الرئيس المصري سبل دعم التحول السياسي في ليبيا، إلى جانب العديد من القضايا بين البلدين بحكم الجوار.

وتستضيف القاهرة بين الحين والآخر، العديد من الاجتماعات، واللقاءات بين الفرقاء الليبيين، كذلك لجنة 5+5 لدفع المسار الليبي نحو الاستقرار.

ويأتي الاتصال في ظل اتهام بعض الأطراف الليبية بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، وهدد باللجوء إلى ما أسماه ”حراك الشارع المدني“ وإلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المشري، خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع مسؤولين وعمداء بلديات في طرابلس أمس ”ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى اعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب وفي الميادين لرفض الانتخابات“.