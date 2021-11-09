المغرب: عازمون على طي نزاع الصحراء الغربية دون التنازل عن حقوقنا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت المملكة المغربية عزمها طي النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء الغربية بشكل نهائي، دون التفاوض على ”حقوقها الشرعية“، في ظل توتر متزايد مع جبهة ”البوليساريو“ المدعومة من الجزائر، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“ عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء.

وقال، بوريطة، في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان إن ”خطاب الملك، محمد السادس، الأخير حول هذه القضية يتجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء“، التي تطالب ”البوليساريو“ باستقلالها.

وكان العاهل المغربي قد أكد في خطاب يوم السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الـ46 لـ“المسيرة الخضراء“ أن المغرب ”لا يتفاوض على صحرائه“، وإنما من أجل ”إيجاد حل سلمي“ لهذا النزاع.

وجدد، ناصر بوريطة، التأكيد على ذلك موضحًا أن المغرب ”منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية“، في إشارة إلى الجزائر.

وشدد أن الحل النهائي ”في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك“.

ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، بينما تطالب ”البوليساريو“ مدعومة من الجزائر باستقلالها.

وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية تشرين الأول/أكتوبر كلًا من المغرب وجبهة ”البوليساريو“ والجزائر وموريتانيا لاستئناف المفاوضات، ”دون شروط مسبقة وبحسن نية“ في أفق التوصل إلى ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين“ بهدف ”تقرير مصير شعب الصحراء الغربية“.

ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي، ستافان دي ميستورا.

لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت ”البوليساريو“ قرارًا أمميًا ”حكم مسبقًا بالفشل على مهمة“، دي ميستورا.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، اليوم الثلاثاء ”بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة“ بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.

وأشار الوزيران أيضًا إلى ”أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي“.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت أواخر أيلول/سبتمبر بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية.

من جهته توجه العاهل المغربي في خطابه ”إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة“، مؤكدًا أن ”المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية“.