تورطوا في قضايا مخدرات.. المغرب يسلم الجزائر 12 مطلوبا قضائيا لديها‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سلمت سلطات المملكة المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، وفق ما أفاد مسؤول مغربي، اليوم الثلاثاء.

وتمت العملية عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فُتح استثنائيا لهذا الغرض، وذلك في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.

وأوضح المصدر المغربي أن ”سلطات الرباط بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي“، مشيرا إلى أن العملية جرت، يوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن المعنيين، وهم 11 جزائريا ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

ويأتي ذلك بينما تشهد علاقات الجارين المغاربيين توترا غير مسبوق، حيث أعلنت الجزائر، أواخر شهر آب/أغسطس، قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة المغربية بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها.

في حين أعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار، ”رافضا مبرراته الزائفة“.

وتزايدت حدة التوتر بين البلدين، في الأيام الأخيرة، حين أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة المغربية وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقالت الجزائر حينها، إنهم كانوا في رحلة تجارية روتينية، ووعدت بأن الحادث ”لن يمر دون عقاب“، رغم أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في آب/ أغسطس الماضي، مستشهدة بمجموعة من الظروف، من بينها عدم إحراز تقدم في حل النزاع حول الصحراء الغربية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي عن هذا الاتهام، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الأسبوع المنصرم، أن المملكة ”تتمسك باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع“.

وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب في عام 1994؛ ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيها على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بمراكش العاصمة السياحية للمملكة المغربية.

ودعا ملك المغرب محمد السادس، في أواخر شهر تموز/يوليو، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى إعادة فتح الحدود، إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين الجارين حاليا يجعل من هذه الإمكانية مستبعدة جدا.