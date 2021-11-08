القضاء الجزائري يحكم بسجن "أبو الدحداح" 20 عاما

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء الجزائرية اليوم الإثنين حكما بالسجن بحق المتشدد أحسن زرقان، المدعو “أبو الدحداح” بالسجن 20 سنة، مع حرمانه من حقوقه السياسية والمدنية.

وأصدرت محكمة الجنايات الحكم بعد إدانة ”أبو الدحداح“ بارتكاب جناية ”الانخراط في جماعة متشددة وحمل أسلحة حربية دون رخصة“.

وقضت نفس المحكمة عليه بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (2577 دولارا) لفائدة الضحايا.

وكان النائب العام قد طالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهم، باعتبار أن الأفعال التي ارتكبها خطيرة جدا وراح ضحيتها مواطنون عزل وأفراد من قوات الأمن الوطني.

وسيخضع “أبو الدحداح” يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني لمحاكمة أخرى، إضافة إلى 46 شخصا منهم 22 موقوفا، حول وقائع خطيرة مست بأمن المواطنين وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص.

وبخصوص هذه القضية وجه القضاء الجزائري اتهاما ضد ابو الدحداح وآخرين بالقيام بأعمال تخريبية وزرع الرعب، وصناعة المتفجرات، ونصب حواجز مزيفة لاغتيال عناصر الشرطة بالطرقات، خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر.

وستوجه لهم ”جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة وامتلاك مواد متفجرة، وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة“.

يذكر أن الجماعة التي ستتم محاكمتها في الملف الثاني تم تفكيك خيوطها خلال اشتباكات مسلحة مع أفراد الجيش سنة 2016، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الناشطة على مستوى جبال ”تيزي وزو“ في منطقتي “اعكوران” و”عزازڨة”.

ومن العناصر التي تم إلقاء القبض عليها المدعو “ ب. زكريا” وآخرين، من بينهم الملقب “سراقة” “م، بلقاسم”، والملقب “إبليس” المدعو”ش، احمد”، حيث أصيب معظمهم بجروح خطيرة خلال الاشتباك.

وكشفت السلطات الجزائرية، خلال التحقيقات التي قامت بها عن هويات متشددين آخرين أدرجت أسماءهم في هذا الملف.

والجدير بالذكر ان المتهم “أحسن زرقان” تم توقيفه بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قبل عناصر الجيش في منطقة “تامنجار” في المرتفعات الجبلية في محافظة ”جيجل“.

وتم خلال عملية التوقيف حجز مبالغ مالية هامة، وأدلى زرقان باعترافات خطيرة خلال التحقيق معه كما كشف عن المخططات المسلحة لجماعة الإخوان خلال العامين الماضيين ضد الجزائر، لإثارة الفوضى والتحريض على العنف وحمل السلاح واستهداف مظاهرات الحراك الشعبي.