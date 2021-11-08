هآرتس: صدام حفتر زار إسرائيل الأسبوع الماضي

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية الاثنين، إن ابن القائد العسكري الليبي الجنرال خليفة حفتر زار إسرائيل الأسبوع الماضي لطلب الدعم مقابل تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وزعمت الصحيفة أن صدام حفتر وصل إلى تل أبيب الاثنين الماضي على متن طائرة خاصة من طراز ”داسو فالكون“ فرنسية الصنع، والتي توقفت لفترة وجيزة في إسرائيل قبل إقلاعها إلى ليبيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي ليبي لما ذهبت إليه الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته _أيضا_ صحيفة ”تايمز اوف إسرائيل“، إنه لم يكن معروفا أي المسؤولين الإسرائيليين التقى بصدام حفتر خلال الزيارة القصيرة، مشيرة إلى أنه كان على اتصال سابقا بدائرة ”تيفيل“ التابعة للموساد والتي تتعامل مع دول لا ترتبط إسرائيل بعلاقات معها.

وبحسب التقرير، حمل صدام رسالة من والده يطلب فيها ”مساعدة عسكرية ودبلوماسية“ إسرائيلية مقابل تعهده بإقامة عملية تطبيع بين ليبيا وإسرائيل على غرار اتفاقات ”أبراهام“ التي وقعتها تل أبيب مع المغرب ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل امتنعت حتى الآن عن اتخاذ موقف علني من الحرب في ليبيا رغم تقارير تحدثت عن تورط إسرائيل بشكل سري.

وفي مقابلة نادرة مع صحيفة إسرائيلية العام الماضي، دعا مسؤول ليبي كبير في حكومة شرق ليبيا إسرائيل لتقديم الدعم.

وقال عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء في الحكومة الموالية لحفتر لصحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية ”لم نكن ولن نكون أعداء، ونأمل أن تدعمنا إسرائيل… إن الظروف فقط هي التي فصلتنا حتى الآن.“