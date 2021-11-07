مفوضية الانتخابات الليبية تنشر شروط الترشح لرئاسة الدولة

نشرت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، الشروط والأحكام المنظمة لإجراءات وآليات الترشح لرئاسة الدولة.

ويتزامن ذلك مع إعلان رئيس المفوضية، عماد السائح، في وقت سابق اليوم، عن بدء تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بداية من غدٍ الإثنين 8 تشرين الثاني/ نوفمبر2021، وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى غاية 22 من الشهر نفسه، أما طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فستستمر لغاية 7 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام.

وقال السائح في مؤتمر صحفي، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستنظم في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، أما الجولة الثانية فستكون متزامنة مع الانتخابات البرلمانية أي بعد 52 يومًا من إجراء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس.

وأشار إلى أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تعدل من قبل مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية ستقتصر على 3 فروع لحساسية العملية، وحرص المفوضية على أن تتم الإجراءات وفق اللوائح التنظيمية دون أي خروقات وطعون.

ونصّت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، على أنه “ يُعدّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًا أم عسكريًا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة”.

وتضمنت الشروط والأحكام التي تضمنها القرار رقم 73 الصادر عن المفوضية، بشأن اعتماد لائحة تسجيل المرشحين لمنصب رئيس الدولة ما يلي:

الدائرة الواحدة

يتم التنافس على مقعد رئيس الدولة على أساس كامل الرقعة الجغرافية للبلاد دائرة واحدة، ويتكون نظام التنافس من جولتين، الأولى: يتم التنافس فيها من قِبل جميع المرشحين الذين تمت المصادقة على طلبات ترشحهم من قبل المفوضية، ويتم ذلك بواسطة ورقة اقتراع موحدة تطرح في جميع مراكز الانتخاب، ويحسم التنافس ضمن الجولة الأولى في حالة تحصَّل أحد المرشحين على ما نسبته 50+1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة من المقترعين، ويعلن فائزًا بمنصب رئيس الدولة، ولا حاجة لإعادة جولة أخرى.

الجولة الثانية

نصت الشروط والأحكام على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات، في حالة عدم حصول أي من مرشحي الجولة الأولى على النسبة المقررة في القانون، حيث يقتصر التنافس فيها على المرشحين اللذين تحصلا على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الجولة الأولى، ويتم ذلك بواسطة ورقة اقتراع موحدة تطرح في جميع مراكز الانتخاب، ويحسم التنافس فيها للمرشح الفائز بأعلى الأصوات الصحيحة للمقترعين، ويعلن فائزًا بمنصب رئيس الدولة.

شروط الترشح

اشترطت المادة 4 من القرار الصادر عن مفوضية الانتخابات الليبية، في المرشح لمنصب رئيس الدولة أن ”يكون مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدم إقرارًا بعدم حمله جنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يؤذن له، وعدم حمل أي من والديه أو زوجته جنسية أخرى“.

كما يشترط أيضًا، أن ”لا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله“.

ويتوجب أن يكون ”متمتعًا بكافة حقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارًا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية“.

ومن بين الشروط أيضًا، ألا يكون قد صدر بحق المرشح، قرار بالعزل التأديبي، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها، وألا يكون موظفًا بالمفوضوية أو لجانها الانتخابية أو عضوًا في إحدى لجان الاقتراع.