بعد فتح باب الترشح للانتخابات.. عقيلة صالح يدعو الليبيين لانتخاب "الرجل المناسب" لقيادة البلاد

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشعب الليبي إلى ”ممارسة حقه في اختيار من يمثله بكل حرية، وانتخاب الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار“.

وقال عقيلة في بيان مقتضب صدر عنه، إنّه ”يتطلع إلى أن يعبّر الليبيون عن آرائهم ويدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والانتخابات البرلمانية المقررة مبدئيا في يناير/كانون الثاني من العام المقبل“.

وجاء بيان رئيس مجلس النواب الليبي، بعد ساعات من إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدءًا من يوم غد الإثنين 8 نوفمبر / تشرين الثاني.

وبارك عقيلة صالح ”للشعب الليبي انتصاره بتحقيق إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“، وفق ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بدءًا من يوم غد الإثنين.

وقال السايح في مؤتمر صحفي إن ”البداية الفعلية للعملية الانتخابية ستنطلق غدا وإن المفوضية استلمت كافة التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب“، مضيفا أن ”تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ستقتصر على ثلاثة فروع فقط لحساسية العملية وحرصا من المفوضية على أن تجري الأمور وفقا للوائح التنظيمية“.

وأردف: ”سنرافق المكاتب الثلاثة وسنتأكد من أن إجراءاتنا قد طُبقت من طرف المترشحين“، مبينا أن ”باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل“.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أكّد في وقت سابق ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاحها وتقبل بنتائجها جميع الأطراف السياسية، في وقت تشهد فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة خلافات بين مكوناتها.

وتتطلع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي في المؤتمر المنعقد مؤخرا في طرابلس ”مبادرة دعم استقرار ليبيا“، وذلك من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.