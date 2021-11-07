ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية ترفض قرار الرئاسي بإيقاف المنقوش

رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مشيرة إلى أن القرار ليس من صلاحيات المجلس وفق الاتفاق السياسي.

وقالت الحكومة في بيان، نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”مخرجات الحوار السياسي الليبي ،الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم“.

وأوضحت أن تلك الاختصاصات ”صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح“.

بيان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي pic.twitter.com/HKUU8IlAXH — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) November 7, 2021

وتابع البيان ”بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بما لا يربك أعمال الدولة ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين، وبالإشارة إلى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية؛ ما يحتم على جميع السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة“.

وبناء على ما سبق، أوضحت الحكومة الليبية، في البيان ذاته ”وعليه، فإن مجلس الوزراء يؤكد ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الموقع في جنيف“.

وختم البيان بالقول ”يوجه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بالوتيرة ذاتها، ويكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب“.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل مؤقتا وإحالتها إلى التحقيق.

وقالت نجلاء وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”الرئاسة فتحت تحقيقا في مخالفات إدارية نسبت إلى المنقوش“.

وكان بيان منسوب للرئاسي الليبي، علل القرار الصادر بحق الوزيرة بأن نجلاء المنقوش ارتكبت ”مخالفات إدارية“، تتمثل في ”الانفراد بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي“، وفق ما نصت عليه مخرجات ”الحوار السياسي الليبي“.