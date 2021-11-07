بعد قرار إيقافها.. المنقوش تتبرأ من تصريحاتها حول "لوكربي"

تبرأت وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش، فجر اليوم الأحد، من التصريحات المنسوبة إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، مشيرة إلى أنها لم تذكر الأخير خلال مقابلتها مع قناة ”بي.بي.سي“ البريطانية.

وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا ”لوكربي“، وضحايا تفجير ”مانشستر أرينا“ الذي وقع العام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

وأوضحت أن هذه المسائل هي من ”اختصاص مكتب النائب العام الليبي، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين“، فيما طالبت وزارة الخارجية بضرورة ”عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون“، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك عقب إعلان المجلس الرئاسي الليبي، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل مؤقتا وإحالتها إلى التحقيق.

وقالت نجلاء وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”الرئاسة فتحت تحقيقا في مخالفات إدارية نسبت إلى المنقوش“.

وكان بيان منسوب للرئاسي الليبي قد علل القرار الصادر بحق الوزيرة بأن نجلاء المنقوش ارتكبت ”مخالفات إدارية“، تتمثل في ”الانفراد بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي“، وفق ما نصت عليه مخرجات ”الحوار السياسي الليبي“.

كما نص القرار على منع نجلاء المنقوش من السفر خارج البلاد إلى ”حين انتهاء التحقيقات، والبت في أعمالها من قبل المجلس الرئاسي“.

وتم إسناد رئاسة لجنة التحقيق مع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل للنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، كما منحت اللجنة أسبوعين لتقديم تقرير بخصوص النتائج التي توصلت إليها.

وقالت مصادر ليبية إن قرار المجلس الرئاسي ضد الوزيرة نجلاء جاء على خلفية تصريحات أدلت بها تتعلق بإمكانية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود على خلفية ما يُعرف بقضية ”لوكربي“.

و“لوكربي“ هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة طيران ”بان أمريكان“ أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا سنة 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، معظمهم أمريكيون.

وكان سياسيون وإعلاميون ليبيون قد وجهوا في وقت سابق السبت، انتقادات للوزيرة المنقوش، على خلفية إعلانها موافقة الحكومة الليبية على تسليم المواطن مسعود، مؤكدين أن تسليمه مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار.