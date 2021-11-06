محمد السادس: المغرب لا يتفاوض على صحرائه وننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة (فيديو)

أكد الملك محمد السادس، السبت، أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، مشدداً على أن بلاده تنتظر من شركائها مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف الملك، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ46 لـ“المسيرة الخضراء“ (مناسبة وطنية)، أن مغربية الصحراء ”لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات“، مشيراً إلى أن بلاده ”تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل“.

وأعلن ملك المغرب تمسكه بالمسار السياسي الأممي، ومجدداً التزامه بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة ”المينورسو“، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

وفي هذا الإطار، جدد الملك التعبير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمه الكامل للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن.

ودعا الملك إلى ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ العام 2007، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وشدد على أن قضية الصحراء هي ”جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع، كلا من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية“، وفق تعبيره.

وزاد: ”لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة تطورات هادئة وملموسة في الدفاع عن صحرائنا“، معبراً عن تقديره لتزايد ”الدعم الملموس لعدالة قضيتنا“، حسب تعبيره.

وأردف: ”إن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينتي العيون والداخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي، وهو أحسن جواب قانوني ودبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا“.

وقال العاهل المغربي: ”من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي، ودعم الجهود المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق“.

وأضاف العاهل المغربي: ”نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية، ومن جهة أخرى فإن المجالس المنتخبة بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة“.