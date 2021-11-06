ليبيا.. إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل مؤقتا وإحالتها إلى التحقيق.

وقالت نجلاء وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”الرئاسة فتحت تحقيقا في مخالفات إدارية نسبت إلى المنقوش“.

وكان بيان منسوب للرئاسي الليبي، قد علل القرار الصادر بحق الوزيرة بأن نجلاء المنقوش ارتكبت ”مخالفات إدارية“، تتمثل في ”الانفراد بملف السياسية الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي“، وفق ما نصت عليه مخرجات ”الحوار السياسي الليبي“.

كما نص القرار على منع نجلاء المنقوش من السفر خارج البلاد إلى ”حين انتهاء التحقيقات، والبت في أعمالها من قبل المجلس الرئاسي“.

وتم إسناد رئاسة لجنة التحقيق مع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل للنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، كما منحت اللجنة أسبوعين لتقديم تقرير بخصوص النتائج التي توصلت إليها.

وقالت مصادر ليبية، إن قرار المجلس الرئاسي ضد الوزيرة نجلاء، جاء على خلفية تصريحات أدلت بها تتعلق بإمكانية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود على خلفية ما يُعرف بقضية ”لوكربي“.

و“لوكربي“، هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة طيران ”بان أمريكان“ أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في إسكتلندا سنة 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصًا، معظمهم أمريكيون.

انتقادات

وكان سياسيون وإعلاميون ليبيون قد وجهوا في وقت سابق اليوم السبت، انتقادات للوزيرة المنقوش، على خلفية إعلانها موافقة الحكومة الليبية على تسليم المواطن مسعود، مؤكدين أن تسليمه مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار.

وقالت جبهة النضال الوطني الليبية، إنها ”تستنكر ما صرحت به وزيرة الخارجية بخصوص تسليم المواطن مسعود“، معتبرة أن ذلك ”السلوك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية“.

وأضافت في بيان، أن ”التسليم يتعارض مع القيم الوطنية وروح الإسلام خاصة أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي وتم الإفراج عن كل من تم اتهامهم ظلما وتبرئتهم“.

واعتبرت الجبهة، أنه كان حريا بالوزيرة أن تدافع عن ضحايا ”عدوان الناتو“ في ماجر و طرابلس و سرت، لا أن تستجيب لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين، وطالبتها بالاستقالة فورا.

بدوره هاجم عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة، الوزيرة، إذ قال في تغريدة على موقع ”تويتر“، إن ”تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة“.

في حين وجه الاعلامي الليبي بشير زعبيه، نصيحة للوزيرة بعدم التورط في فتح ملفات متشابكة ومعقدة، دفع المواطن الليبي فترة طويلة ثمنا باهضا بسببها.

وقال في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي؛ باعتباري صحفيا ليبيا أتابع الأخبار المتعلقة بشأن بلادي، لفت انتباهي خبر نسبت فيه إليك تصريحا مفاده أن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكربي عام 1988، المقصود هنا هو المواطن الليبي، أبوعجيلة محمد مسعود“.

ووجه زعيبه رسالة الوزيرة قائلا: ”ابتعدي عن فتح هذه الملفات المتشابكة والمعقدة، والتي دفع المواطن الليبي لعقد ويزيد، ثمنا باهضا بسببها، ومازالت تلاحقه لعنتها، فليست هي من أولويات حكومتك، وليس وقته الآن“.

ويُذكر أن أبوعجيلة مسعود يوصف بأنه ”صانع متفجرات“ ويُزعم أنه كان على صلة بالمتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ظهر اسم مسعود من جديد، حين أعلن النائب العام الأمريكي ويليام بار، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، عن اتهام ضابط أمن ليبي يدعى ”أبوعجيلة مسعود“ بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة ”بان أم“ الأمريكية فوق المدينة الإسكتلندية الصغيرة في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259، وبينهم 190 أمريكيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

ووفق ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بينها صحيفتا ”نيويورك تايمز“ و“وول ستريت جورنال“ لا يُعلم مكان أبوعجيلة مسعود، لكن يرجح أنه موجود في ليبيا ويواجه حكما بالسجن في قضايا ليست على علاقة بملف لوكربي.